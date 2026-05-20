Calcio giovanile, Misano: Allievi sugli scudi alla Misano Cup

Battuto 2-0 il Real Metauro. Romagna League: hurrà Juniores. Iscrizioni fino al 31 maggio per il Pro Talent Junior Camp

Intensa l’attività giovanile del Misano con Juniores, Allievi e Giovanissimi Under 15 in campo nei vari tornei primaverili. Vediamo.

JUNIORES

Nella terza giornata della Romagna League successo della squadra di Bonetti sull’Accademia Marignanese per 3-2. Il primo tempo si è chiuso con netto dominio del Misano: 3-0 firmato da Giuliani, Casali e Bonetti; nella ripresa il Misano ha un po’ mollato la presa e l’avversario ha accorciato le distanze senza riuscire a riacciuffare il risultato.

Ora i quarti di finale sabato contro il Bagnacavallo. Da definire il campo: a Villaggio Argentina o al Calbi di Cattolica.

MISANO: Orsini, Fraternali, Mason, Monteiro, Catra, Cantelli, Giuliani, Casali, Asenov, Bonetti, Amati.

Nella ripresa sono entrati: Ciampa, Lampani, Sinanaj, Berardinelli, Buccolo. All. Bonetti

ALLIEVI

La formazione Allievi guidata da Baldi all’esordio nella Misano Cup ha battuto 2-0 il Real Metauro. Partita sempre in dominio. Il il Misano ha trovato il primo goal con una conclusione dalla distanza di Staccoli; su un'altra conclusione di Mencarini il portiere non trattiene, irrompe Pari segnando ma l' arbitro annulla per fuorigioco inesistente. Nel secondo tempo la partita è scivolata via senza situazioni degne di nota se non il goal di Del Medico che al volo di sinistro incrocia il tiro che colpisce il palo opposto e si insacca.

Prossima partita con Accademia Riminicalcio giovedi 21maggio alle ore 19:30 allo stadio Santamonica.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Fabbri, Mulazzani, Del Medico, Mencarini, Staccoli, Pari, Murrizi, Bartoli. Nella ripresa sono entrati: Mugellesi, Canadè, Bacchini, Carnevale, Sparaventi, Giuranna. All. Baldi.

MISANO CUP

E’ in corso la prima fase della manifestazione riservata alle categorie Under 17 e Under 15, che sta mettendo in evidenza dei bravi giovani calciatori: terminerà giovedì 28 maggio. Le fasi finali saranno dall’1 al 10 giugno. Le partite degli Under 17 hanno come teatro lo stadio Santamonica, quelle Under 15 si giocano in parte al Santamonica ed in parte a Villaggio Argentina.

GIOVANISSIMI

Nella seconda fase denominata campionato Primavera sonora sconfitta dei Giovanissimi Under 15, che ricordiamo giocano sotto età, contro il leader Bellaria (15 punti). In classifica il Misano è penultimo: unica squadra con tre punti in tre partite (una in meno).

Prossimo turno mercoledì 20 maggio alle ore 17 a all’antistadio di Santarcangelo.

PRO TALENT JUNIOR CAMP

Proseguono le iscrizioni al Pro Talent Junior Camp, il camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione), E’ riservato ai ragazzi dell’Attività di Base, ossia prevalentemente delle classi dal 2013 al 2018. E’ aperto a tutti i giovani del territorio della provincia di Rimini e non solo, a tesserati (anche di altre società) e no.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio. Sono 40 i posti disponibili per ciascuna delle quattro settimane (ci si potrà iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia), tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

Il coordinatore tecnico sarà Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative. Sarà affiancato dall’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, e dal calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone.

La filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio.

Per info e iscrizioni: 353-4048032 (Giorgio)