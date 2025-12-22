Calcio giovanile, Misano: Allievi U17 Regionali tutto cuore: 3-3 in rimonta

Sconfitta a Savignano per la squadra Juniores Under 19 Elite. Festa di Natale lunedì per Primi Calci e Piccoli Amici

Già ferma la Under 15 provinciale, ultime partite del 2025 per le due squadre dell’Attività Agonistica. Il bilancio è di un pareggio ed una sconfitta.

Lunedì pomeriggio festa di Natale al campo di via dei Platani per i bambini di Primi Calci e Piccoli Amici: animazione, giochi e tanta allegria con buffet finale.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Savignanese – Misano 3-1

Ultima partita dell’anno amara per il Misano presentatosi sul campo della forte Savignanese con la rosa contata (assente anche mister Bonetti). Vantaggio ospite in avvio con Ciampa che ha sfruttato una bella palla filtrante di Asenov, poi l’uno-due della squadra di casa (2-1).

Nella ripresa la Savignanese ha calato il tris dal dischetto. Buona la prestazione del Misano.

Il Misano ha 14 punti in classifica, è a +1 sulla zona retrocessione (ne retrocedono tre).

Il campionato ora si ferma per le feste. Il Misano ritorna in campo lunedì 12 gennaio con la sfida in casa contro il Mezzolara (terza di ritorno).

MISANO: Orsini, Casali (Fantini), Mason, Catra, Cantelli, Berardinelli (Sinanaj), Ciampa (Buccolo), Lampani, Asenov, Bonetti Castro.

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Misano – Osteria Grande 3-3

Pareggio in rimonta della squadra di Baldi al termine di una partita equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre. Per due errori il Misano è andato sotto 0-2 per chiudere la frazione sull’1-2 grazie alla rete di Pari (12esimo gol) con una bella girata in area. In avvio di ripresa arriva la terza rete ospite, ma il Misano è bravo a restare in partita e a pareggiare i conti verso la fine con Fabbri in mischia, di destro sul primo palo, e Mulazzani che ha sfruttato un cross dalla sinistra in rovesciata: una rete molto bella.

Ottima la prova di Marco Staccoli al debutto, una gara di spessore dal punto di vista tecnico e agonistico. Continuano anche sotto le feste gli allenamenti (tre a settimana), domenica 18 gennaio si ricomincia ospitando la capolista Castenaso.

MISANO: Esposito, Bacchini (55’ Diana Alessandro), Lunedei (60’ Berardi), Carlini, Mulazzani, Fabbri, Del Medico (65’ Giuranna), Staccoli, Pari, Murrizi (70’ Carnevale), Mencarini.