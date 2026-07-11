Calcio giovanile, Misano: Attività di Base, definiti gli staff

Simoncelli coordinatore del'Attività di Base e mister dei 2014. Pro Talent Junior Camp, si pensa al 2027. Il dg Bonardi. 'Vogliamo continuare a crescere'



Si è conclusa venerdì scorso con l'ultima seduta di allenamento, la prima edizione del Pro Talent Junior Camp, il percorso tecnico-formativo ideato e organizzato dal Misano.

Un'esperienza che ha superato ogni aspettativa, a partire dal numero di partecipanti – sessanta - e ha confermato la bontà di un progetto nato con l'obiettivo di mettere al centro la crescita tecnica, sportiva e personale dei giovani calciatori.

La società desidera ringraziare tutti i ragazzi a cui è consegnato un riconoscimento per la partecipazione, e le loro famiglie per la fiducia dimostrata, così come tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del Camp.

Un grazie speciale va anche alle tante famiglie che hanno voluto condividere parole di apprezzamento nei confronti dell'organizzazione, raccontando quanto i loro figli abbiano vissuto un'esperienza positiva, divertente e formativa.

“Questi attestati di stima rappresentano il riconoscimento più bello e lo stimolo più importante per continuare a crescere” dice il dg Giorgio Bonardi.

Il Misano è già al lavoro per programmare l'edizione del prossimo anno, con la volontà di alzare ulteriormente il livello della proposta tecnico-formativa e offrire ai partecipanti un'esperienza ancora più ricca e qualificante.



PROSSIMA STAGIONE La società sta definendo l’attività. Nella prossima settimana cominceranno gli incontri per tutte le annate, dalle classi 2010 fino a quelle dei più piccoli, Primi Calcio e Piccoli Amici. Questi ultimi due gruppi si ritroveranno allo stadio Santamonica lunedì 20 alle ore 21.

Intanto sono stati definiti gli staff tecnici della squadre dell’Attività di Base di cui responsabile è Daniele Simoncelli: per i 2014 ci sarà lo stesso Simoncelli, 2015 Alessandro Pecci coadiuvato da Thomas Bacchiocchi; 2016 Gaetano Dradi; 2017 Alessandro Semprini e Alessandro Pennacchini.