Calcio giovanile, Misano: camp estivo dal 15 giugno (annate 2013-2017)

Durerà quattro settimane. Il coordinatore è Daniele Simoncelli affiancato da allenatori patentati FIGC. Al centro il miglioramento della tecnica

Pro Talent Junior Camp. E’ la denominazione del camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano, alla sua prima edizione. E’ riservato ai ragazzi dell’Attività di Base, ossia prevalentemente delle classi dal 2013 al 2017. E’ aperto a tutti i giovani del territorio della provincia di Rimini e non solo, a tesserati (anche di altre società) e no.

Comincerà lunedì 15 giugno e si articolerà per quattro settimane, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda. Ci si potrà iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica dove gioca la prima squadra le partite interne, quindi su un campo in erba ben curato e con spogliatoi all’altezza. Un ambiente, insomma, accogliente dove divertirsi e poter perfezionare il proprio talento.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

Il coordinatore tecnico sarà Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative. Sarà affiancato da uno staff in via di formazione che verrà annunciato nelle prossime settimane formato da allenatori patentati Figc e altamente professionali.

Già, perché la filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore.

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