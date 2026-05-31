Calcio giovanile, Misano Cup: hurrà Misano Esordienti 2014

In finale battuto il San Lorenzo 2-0. Allievi nei quarti in campo mercoledì. Camp estivo: prorogate le iscrizioni fino a sabato 6 giugno

Festa grande in casa Misano. La squadra Esordienti 2014 primo anno allenata da Daniele Simoncelli e Alessandro Pecci si è aggiudicata il torneo Misano Cup 2026 Trofeo Conad Rio Agina. In finale ha battuto 2-0 il San Lorenzo (primo tempo 0-0). La premiazione è stata effettuata dal presidente del Misano Marco Manzi e dall’assessore allo sport del Comune di Misano Filippo Valentini.

Domenica la manifestazione prosegue con la fase a gironi dei Pulcini secondo anno. Le finali sono in programma per sabato 6 giugno.

La fase a gironi riservata alle categorie Under 17 e Under 15 è terminata giovedì. Da lunedì iniziano le fasi finali con le partite dei quarti tutte allo stadio Santamonica. Le finali sono in calendario per mercoledì 10 giugno. In campo anche gli Under 17 di mister Baldi che hanno eliminato il Conca Academy per 4-0. Mercoledì affronteranno il Delfino Fano alle ore 16,30.

PRO TALENT JUNIOR CAMP

In virtù delle numerose iscrizioni che continuano ad arrivare, la società ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni fino a sabato 6 giugno del camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione).

Ci si può iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia. Si svolge tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

Il coordinatore tecnico è Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative; l’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, il calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone. Al loro fianco un allenatore speciale: Alessandro Tonti, premiato come miglior portiere della serie C nella scorsa stagione con la maglia del Pineto.

Tonti sarà presente tre volte alla settimana per guidare tre sedute di alta formazione dedicate ai portieri, condividendo esperienza, metodo e consigli da vero professionista.

Un’opportunità unica per tutti i ragazzi che vogliono migliorarsi tra i pali, allenandosi a stretto contatto con un protagonista del calcio professionistico.

La filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 31 maggio.

Per info e iscrizioni: 353-4048032 (Giorgio).



