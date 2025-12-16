Calcio giovanile, Misano: hurrà dei Giovanissimi provinciali

Battuto il San Marino Academy 3-1. Allievi U17 Regionali raggiunti sul 2-2 a Coriano. La Juniores Elite Regionale cade in casa con il Granamica

Nell’ultimo week end un successo, un pareggio ed una sconfitta per le squadre del settore giovanile del Misano di Attività Agonistica.

JUNIORES ELITE UNDER 19 REGIONALE

In notturna allo stadio di Misano la squadra di mister Bonetti, all’esordio sulla panchina nonostante il virus influenzale che ha colpito anche più di un giocatore, è stata sconfitta per 1-2 dal Granamica, rivale diretta. Nonostante un atteggiamento aggressivo e tenace, il risultato è stato favorevole agli avversari.

Tutti i gol nel secondo tempo. Granamica in vantaggio su rigore, pareggio del Misano ad opera di Ciampa in ribattuta su un penalty , ma al 90’ su una indecisione difensiva la retel della squadra ospite.

Il Misano resta fermo a 14 punti nella zona bassa della classifica.

Prossimo turno in trasferta sabato 20 dicembre alle ore 15 per la seconda giornata di ritorno: avversario la Savignanese, terza in classifica.

LA FORMAZIONE: Colella, Casali, Giunta, Cantelli, Polverelli (Sinanaj), Fantini, Castro, Lampani (Carloni), Asenov (Berardinelli), Bonetti, Ciampa (Gjermaku). All. Bonetti.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

La squadra di mister Baldi domenica mattina sul campo del Tropical Coriano porta a casa un bel pareggio 2-2 dominando per larghi tratti della partita. Sotto di un goal, il Misano passa in vantaggio grazie a due bei gol di Berardi, ma nel tentativo di incrementare il punteggio, in una azione di contropiede viene raggiunto sul 2-2.

Da segnalare il ritorno a Misano dei gemelli Saverio e Federico Diana classe 2009 dall’Asar Riccione e del centrocampista Marco Staccoli, 2010 precedentemente al Rimini ed ora svincolato.

Nel prossimo turno la squadra di mister Baldi sarà impegnata domenica 21 dicembre ore 10,30 in casa contro l’Osteria Grande.

LA FORMAZIONE: Esposito, Conti, Lunadei, Carlini, Mulazzani, Fabbri, Berardi, Murizzi,, Mari (st. Mencarini), Carnevale, Giuranna. A disp. Biandronni, Bacchini, Canade’. All. Baldi.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 I Giovanissimi provinciali, imbottiti anche di 2013 a seguito delle defezioni per influenza, hanno ottenuto una importante vittoria per 3-1 contro il San Marino Academy B.

Andato in vantaggio con Baccaro, il Misano è stato raggiunto sull’ 1-1 dal San Marino, poi lo stesso Baccaro ed il subentrato Mancini hanno firmato le due reti del meritato successo.

Nonostante la vittoria la squadra resta nelle zone basse della classifica, ma la formazione di mister Pratelli e Pangrazi, composta prevalentemente da 2012 e 2013, dimostra in ogni partita di lottare fino alla fine e di non rinunciare mai a tentare il colpo.

LA FORMAZIONE: Picchi, Tombini, Amadori, Canade’, Tentoni, Dobrean, Piva Federico, Savoretti, Baccaro, Piva Gianmaria, Sparaventi. Sono entrati nella ripresa: Caddeo, Soldati, Mancini. All. Pratelli – Pangrazi.