Calcio giovanile, Misano: hurrà per Allievi regionali e Giovanissimi provinciali

La squadra di Baldi piega il Bellaria 4-2. Quella di Pratelli-Pangrazi regola l'Asar 2-1

Ferma la Juniores, due vittorie nel week end andato in archivio per le squadre giovanili del Misano. Intanto sabato alle ore 15 allo stadio Santamonica di Misano la prima squadra, ferma per il turno di riposo, giocherà in amichevole contro la Primavera del Carpi (ore 15).

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Misano – Bellaria 4-2

Partita vibrante grazie alle due squadre che si sono affrontate a viso aperto e sin dalle prime battute la gara è stata caratterizzata da due occasioni per parte, ma non concretizzate. A passare in vantaggio è il Bellaria con Iorio; pareggio del Misano con Del Medico con un colpo di testa su cross di Mencarini (il migliore in campo alla pari di Iorio del Bellaria), che dopo 60 metri palla al piede ha messo una palla solo da spingere in porta.

Successivamente il Misano passa in vantaggio con Diana Federico che sfrutta un passaggio dalla destra di suo fratello Alessandro. Dopo qualche minuto Iorio pareggia e finisce il primo tempo.

Nella seconda frazione entrambe le squadre cercano di superarsi, ma è il Misano a trovare la rete con Conti dalla distanza (stile Roberto Carlos). Poi il Bellaria ha cercato il pareggio, ma su un lancio millimetrico di Diana, Del Medico si fa trovare pronto in area e beffa il portiere con un colpo sotto misura.

La squadra di Baldi è al decimo posto in classifica.

Prossima partita a Classe ore 10:30 domenica prossima.

MISANO: Mattei, Conti, Mencarini, Fabbri, Mulazzani (Carlini), Diana F. (Canadè), Del Medico (Giuranna), Murrizi (Rusciadelli), Pari (Cosco), Staccoli (Bacchini), Diana A. All. Baldi.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

Nella prima partita della seconda fase – campionato Primavera girone D – successo del Misano sull’Asar per 2-1. Gol del vantaggio di Piva Federico, distintosi nella prima fase della stagione per continuità di rendimento nella squadra che gioca sotto età, autore anche dell’assist del secondo gol del subentrato Mancini.

Prossima partita: sabato 25 sfida contro il Corpolò in trasferta (riposo nel week end).

MISANO: Picchi, Tombini, Tentoni, Canadè, Mustafà, Guerra, Piva Federico, Savoretti, Baccaro, Piva Gianmaria, Sparaventi. A disposizione: Mancini, Amadori, Tenti, Soldati, Semprini, Fabbri. All. Pratelli e Pangrazi.