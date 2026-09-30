Calcio giovanile, Misano: hurrà U18 Regionale, Juniores U19 Elite ko

Cinquina nel derby contro il Torconca, sconfitta a Mezzano per 3-2. Sabato entrambe le squadre saranno di nuovo in campo

Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni giovanili regionali del Misano. La Juniores Under 19 Elite è caduta a Mezzano 3-2, la Under 18 ha dominato il Torconca battendolo 5-0.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Al termine di un match equilibrato, bene giocato dalla squadra di Lualdi che a lungo ha fatto la partita, il Misano si è arreso 3-2 al Mezzano dopo aver condotto il primo tempo 2-1 con reti di Bartoli e Cavallo a ribaltare il vantaggio della formazione ravennate. Il primo gol del Misano con un colpo di testa su angolo, il secondo con un tiro di destro dalla sinistra.

Nella seconda parte della ripresa il Mezzano ha trovato l’uno-due firmato da un guizzante attaccante che fini lì era stato ben marcato da Carloni, purtroppo uscito per infortunio. Da segnalare che ad infoltire l’organico sono rentrati Fantini, Gjermaku e Irimie.

Nel prossimo turno sabato alle ore 15 allo stadio Santamonica sfida alla capolista Medicina Fossatone.

MISANO: Bruschi, Carloni, Graziotin, Cobo, Mulazzani, Mosca, Anatriello, Berardinelli, Bartoli, Paci, Cavallo. Nella ripresa sono entrati: Fabbri, Murrizi, Gjermaku, Irimie. All. Lualdi.

UNDER 18 REGIONALE

Partita senza storia sul campo di Villaggio Argentina con manita della formazione di Lualdi che già alla fine della prima frazione ha messo in ghiaccio il successo (3-0).

Prima rete di Bartoli che ha scartato anche il portiere al termine di una azione corale; raddoppio di Anatriello, che dalla sinistra rientra e di destro mette la palla sull’angolo opposto; tris firmato da Paci con un tiro dal limite dopo una serie di dribbling. Nella ripresa a segno Anatriello (azione fotocopia al suo primo gol) e Mulazzani protagonista di una efficace azione personale con conclusione vincente dal limite.

Prossimo turno sabato alle 17,30 sul Titano contro la squadra San Marino Academy.

MISANO : Gambuti, Conti, Mulazzani, Graziotin, Murrizi, Mulazzani, Bacchini, Giuranna, Fabbri, Bartoli, Paci, Anatriello. Nella ripresa sono entrati: Carlini, Diana, Biandronni, Ceccolini. All. Lualdi

ATTIVITA’ DI BASE Nella prossima settimana cominceranno anche i campionati delle squadre dell’Attività di Base, che come noto sono privi di classifiche e che il club interpreta come momento per migliorare la tecnica dei ragazzi e di divertimento.



