Calcio giovanile, Misano: in campo U17 Reg. e U15 prov. La U19 alla Romagna League

Nel week end riprendono i campionati giovanili. Fervono i preparativi per l'importante torneo giovanile Misano Cup con 76 squadre partecipanti

Dopo lo stop per le festività pasquali riprende l’attività del settore giovanile. La squadra Allievi Regionali Under 17 del Misano domenica alle 10,30 sfida il Bellaria al campo di via dei Platani. In classifica il Misano è avanti di un punto.

Comincia anche la seconda fase del campionato provinciale Giovanissimi Under 15. Sabato alle ore 17,30 al campo di via dei Platani sfida contro l’Asar.

La Juniores Under 19 Elite si è iscritta alla manifestazione post season Romagna League. Da definire i giorni e il calendario, la data prevista è venerdì 1 maggio.

Intanto fervono i preparativi per la Misano Cup, il tradizionale torneo giovanile che quest’anno coinvolge 76 squadre partecipanti a campionati regionali e provinciali.

Quattro le categorie: Under 17, Under 15, Esordienti 2014 e Pulcini 2015. In palio per le prime due categorie i trofei Umberto Nanni e Pietro Muccioli, per le altre due il Rio Agina-Superstore.

La importante manifestazione che richiama ogni anno centinaia di spettatori e l’attenzione degli addetti ai lavori comincia lunedì 11 maggio per chiudersi nel week end del 10 giugno.

Intanto in virtù dell’accordo con il Cesena, i tesserati del settore giovanile del Misano saranno ospiti dell’Orogel Stadium sabato 25 aprile per Cesena-Sampdoria (ore 19,30).



