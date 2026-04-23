Calcio giovanile, Misano: Juniores alla Romagna League: il girone
La Under 17 Regionale pareggia 1-1 a Classe e domenica sfida il Tropical Coriano. Giovanissimi Provinciali Under 15 venerdì in campo a Corpolò
Scalda i motori la Romagna League, manifestazione dedicata alle formazioni Under 19 sia provinciali sia regionali a cui partecipa anche il Misano.
Nel girone della squadra di mister Ivano Bonetti troviamo anche il Granata ed il San Marino Academy.
Le altre squadre partecipanti sono: Athletic Poggio, Bagnacavallo, Bakia, Due Emme, Young Santarcangelo, Miramare United, Riolese, River Delfini, Stella, Union Sammartinese, USR, Vis Novafeltria.
Prima giornata sabato 2 maggio (per le squadre impegnate nei play off provinciali o regionali le partite saranno programmate per martedì 5 maggio). Seconda giornata sabato 9; terza giornata sabato 16; quarti di finale sabato 23 maggio; semifinale mercoledì 27 maggio; finale 2 giugno.
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
Classe - Misano 1-1
La partita si sblocca al 20’ del primo tempo a favore del Classe con Mustafaj. Il Misano non si disunisce e cerca di riportare in parità il risultato, ma non ci riesce per imprecisione degli attaccanti e per bravura dei difensori locali. Il primo tempo si chiude a favore del Classe.
Nel secondo tempo il Misano si fa più pericoloso con Pari e Diana, per due volte con due volte con Cosco i cui tiri sono finiti poco fuori dallo specchio della porta. Poi su una respinta della difesa del Classe su uno dei tanti corner battuti la palla arriva a Fabbri il cui siluro da 25 metri si infila nell’angolino alla destra del portiere avversario.
Nonostante il pareggio il Misano ha continuato ad attaccare cercando la vittoria ma senza trovare il guizzo vincente.
Prossima gara a Misano al campo di via dei Platani domenica 26 aprile alle 10,30 contro il Tropical Coriano.
MISANO: Mattei, Conti, Mencarini (Bacchini), Fabbri, Mulazzani, Diana F. (Lunadei), Del Medico, Murrizi (Rusciadelli), Pari (Carnevale), Staccoli, Diana A. (Cosco). A disp. Canadè, Carlini, Giuranna. All. Baldi.
GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 Dopo il turno di riposo (nella partita di esordio della seconda fase successo sull’Asar per 2-1), la squadra Giovanissimi Under 15 scenderà in campo venerdì 24 alle ore 18,45 a Corpolò.