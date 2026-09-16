Calcio giovanile: Misano, Juniores Regionale Elite pareggia a Imola (1-1)

Nel primo tempo gol di Paci, nella ripresa rete dei rossoblu. La Under 18, largamente incompleta, sconfitta dalla Stella 2-0

Sono cominciati i campionati regionali ai quali il Misano partecipa con due formazioni, la Juniores Regionale Elite e la Under 18 Regionale, due squadre formate dallo stesso gruppo di ragazzi – una trentina - allenati da mister Lualdi, che si dividono nei due impegni. Probabile nelle prossime settimane che il gruppo venga integrato da nuovi giocatori.

Intanto questa settimana è cominciata l’Attività di Base di cui è responsabile Daniele Simoncelli e quella di Piccoli Amici e Primi Calcio coordinata da Filippo Pangrazi.

JUNIORES All’esordio a Imola - l’Imolese nella scorsa stagione partecipava ai campionati Nazionali - il Misano ha colto un buon pareggio per 1-1 in una partita giocata su un campo che non permetteva una manovra pulita. Un primo tempo di marca ospite con conclusioni in porta in doppia cifra e rete di Paci con un tiro a mezza altezza dal limite con palla alla sinistra del portiere.

Nella ripresa l’Imolese, pur in dieci (espulsione per doppia ammonizione), ha buttato il cuore oltre all’ostacolo rendendo il match palpitante, ricco di occasioni su entrambi i fronti. La rete del pareggio al 35’ è nato su una ripartenza dopo un calcio d’angolo non proprio battuto a regola d’arte dal Misano con palla recuperata al limite. Peccato. Resta la buona prova della squadra di Lualdi che cerca molto la verticalizzazione. Va sottolineato il fatto che il gruppo si allena al completo da poco tempo.

Prossimo turno sabato 19 sul campo di Villaggio Argentina alle ore 15 contro il Classe, all’esordio fermato sul pareggio dal Forlimpopoli.

MISANO: Bruschi, Tajq, Graziottin, Berardinelli, Mulazzani, Mosca, Anatriello, Cobo, Bartoli, Paci, Cavallo. Nella ripresa sono entrati: Bacchini, Murizi, Giuranna, Fabbri, Carloni. All. Lualdi

UNDER 18 REGIONALE Con molte defezioni per infortunio e per motivi di lavoro, la squadra di Lualdi, coadiuvato dal suo collaboratore Roberto Fabbri, si è presentato all’appuntamento di domenica mattina allo stadio Calbi di Cattolica con soli 12 giocatori, alcuni dei quali reduci dalla partita con la Juniores.

In condizioni dunque difficili, in una giornata molto calda, contro una Stella che ha effettuato tutti cambi a disposizione e quindi più fresca, il Misano ha tenuto botta perdendo 2-0.

Nel prossimo turno domenica 20 a San Giovanni in Marignano sfida contro l’Accademia Marignanese che all’esordio è stata battuta dal Rimini Calcio per 7-2.

MISANO: Fabbri, Conti, Mulazzani, Bacchini, Biandronni, Aliù, Giuranna, Ceccolini, Bartoli, Diana, Del Medico, Bartoli. Nella ripresa è entrato Graziottin. All. Lualdi