Calcio giovanile, Misano: Juniores Under 19 Elite vincente

Con mister Ivano Bonetti terza vittoria. Sabato sfida al Cava Ronco. Gli Allievi Under 17 Regionali: stop per impraticabilità del campo

Terza vittoria della gestione Ivano Bonetti alla guida della Juniores under 19 Elite. Non ha giocato per impraticabilità del campo la formazione Allievi Under 17 Regionale.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Portuense Etrusca - Misano 0-2

Vittoria meritata del Misano su un campo pesante per la pioggia, ottenuta con una buona prestazione. La squadra ha evidenziato coralità di gioco, una certa aggressività e oltre ai gol ha creato altre situazioni pericolose tenendo a lungo il pallino del gioco e rischiando poco. La mano di mister Ivano Bonetti, arrivato a Natale, si vede (tre vittorie e tre sconfitte e posizione di classifica già migliorata sensibilmente).

Le reti all’8’ di Lampani che con una incursione ha chiuso un’azione corale e nelle battute finali di Mason, che smarcato a centro area ha finalizzato un cross dal fondo.

In classifica il Misano ha 20 punti, a +6 dalla zona retrocessione.

Prossimo turno sabato al campo di via dei Platani (ore 16) contro il Cava Ronco, che ha 22 punti.

“La squadra ha dei valori e gli ultimi risultati lo confermano – dice Bonetti, che in passato ha fatto anche il responsabile del settore giovanile, mentre l’anno scorso allenava i 2014 –; alcuni ragazzi li ho allenati in passato e li ho ritrovati con piacere. Il gruppo è di venti. Abbiamo rialzato la testa e ora cerchiamo di guadagnare altre posizioni in classifica e la partita di sabato ci dà l’opportunità di fare il sorpasso. Schemi? Il mio compito è tirare fuori il meglio da ciascuno di loro, i ragazzi non vanno imbrigliati, ma lasciati liberi di creare gioco”.

MISANO: Orsini, Casali (Fantini), Cantelli, Monteiro (Polverelli), Fraternali, Catra, Asenov (Buccolo), Lampani, Amati (Mason), Bonetti, Ciampa (Berardinelli).All. Bonetti

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Rinviata Asar-Misano a data da destinarsi per impraticabilità del campo.

GIOVANISSIMI PROVINCIALE

Asar-Misano 6-0

Sconfitta per il Misano sul campo dell’Asar. Nella rosa continua l’inserimento di bambini della classe 2013, cioè sotto età di un paio di anni (gran parte è formato da 2012). In classifica per il Misano penultimo posto assieme al Real Clemente.

Nel prossimo turno il Misano riposa. Tornerà in campo domenica 8 febbraio in casa alle 10 contro il Conca Academy.

MISANO: Mancini, Tentoni, Amadori, Canadè, Mustafà, Guerra, Piva Federico, Savoretti, Baccaro, Piva Giammaria, Fabbri. Sono entrati: Picchi, Tombini, Sparaventi, Soldati, Abbinante. All. Pratelli-Pangrazi.