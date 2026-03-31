Calcio giovanile, Misano: la U17 acciuffa in pari in extremis: segna il portiere

La Juniores Regionale Under 19 Elite in amichevole a Marorano contro gli Allievi Nazionali del Cesena

Terminato il campionato, sabato la squadra Juniores sul campo di Martorano ha sfidato la formazione Allievi Nazionali del Cesena, club con cui il Misano è affiliato a livello giovanile, allenata da Tamburini.

La squadra di Ivano Bonetti ha perso 4-1 (2-1 alla fine primo tempo). Nella prima frazione il tecnico ha schierato i giocatori più utilizzati durante il campionato ed il match è stato in equilibrio (secondo gol bianconero causato da una incertezza del portiere).

Nel secondo tempo il Cesena con i titolari in campo ha alzato il ritmo del match mentre il Misano ha cambiato gran parte della squadra della prima frazione. I bianconeri hanno messo a segno altre due reti chiudendo sul 4-1.

Ora il Misano continua gli allenamenti in attesa del torneo Romagna League riservato alle formazioni Under 19 regionali e provinciali l’anno scorso svoltosi a maggio.

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Real Fusignano – Misano 1-1

Rammarico in casa Misano per il pareggio 1-1 in trasferta contro il Real Fusignano. Partita giocata costantemente nella metà campo avversaria, almeno sei le occasioni da rete e padroni di casa a segno nell’unica occasione in cui hanno messo la testa fuori dal guscio grazie ad un calcio di rigore (atterramento di un giocatore) nato da una ingenuità difensiva del Misano.

Sull’ultimo assalto del Misano il portiere Mattei è andato a saltare in area avversaria e in una mischia è stato il più svelto a girarsi e calciare in porta.

In virtù di questo pareggio, il Misano è al decimo posto in classifica.

Prossima settimana martedì e mercoledì allenamento poi amichevole al giovedì allo stadio Benelli di Pesaro contro la Under 16 della Vis Pesaro.

Prossima partita il 12 aprile in casa contro il Bellaria Igea Marina.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei (77’ Berardi), Carlini, Bacchini, Diana F. (78’ Rusciadelli), Del Medico (75’ Giuranna), Fabbri (80’ Mulazzani), Cosco (55’ Murrizi), Mencarini (50’ Pari), Diana A. All. Baldi.

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALE

Montescudo – Misano 3-0

Ultima partita della stagione sul campo del Montescudo per la giovane squadra del Misano schierata durante la stagione sotto età. Alla fine festa collettiva. Ora è in calendario la seconda fase del campionato che scatta nel week end dell’11-12 aprile (i gironi sono ancora da definire).

MISANO: Picchi, Tombini, Tentoni, Canadè, Mustafà, Guerra, Savoretti, Sparaventi, Baccaro, Piva Federico, Mancini. Nella ripresa sono entrati: Amadori, Tenti, Soldati, Fabbri, Tudorache, Semprini. All. Pratelli.