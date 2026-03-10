Calcio giovanile, Misano: l'U19 sfiora il colpaccio, U17 al quarto hurrà di fila

La squadra di Bonetti pareggia a Castenaso (1-1) colpendo due legni, quella di Baldi passa a Fratta Terme (2-1)

Risultato positivo per la Juniores vicina al colpaccio a Classe, quarto hurrà di fila per la squadra Allievi Under 17 Elite mentre cade la Under 15 provinciale.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Classe – Misano 1-1

Pareggio a Classe per 1-1 contro un avversario meglio posizionato in classifica (sesto posto). Vantaggio dei padroni di casa al 5’ su rigore per fallo di Giuliani, poi Misano in forcing con pareggio di Fraternali di testa su calcio d’angolo e un paio di legni colpiti da Bonetti (traversa) e Asenov (palo).

Nella ripresa cinque cambi nelle file del Classe e partita più fisica e con pochi spunti offensivi. Il Misano resta nono in classifica (29 punti) e sabato nella sfida contro il Bentivoglio (31) ha l’occasione del sorpasso. Si gioca al campo di Villaggio Argentina alle ore 15,30.

MISANO: Mattei, Giuliani, Cantelli, Lampani, Fraternali, Casali, Ciampa (Berardinelli), Monteiro, Asenov, Bonetti, Buccolo. A disp. Carloni, Fantini, Giunta, Sinanaj. All. Bonetti.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Fratta Terme – Misano 1-2

In una partita giocata su un campo al limite dell’ omologazione, la squadra di Baldi è stata brava ad entrare subito in partita. Infatti nel primo tempo il Misano ha giocato a una porta sola ed ha trovato il gol con Pari al 25’ su uno dei tanti corner battuti. Nonostante il vantaggio il Misano ha continuato a spingere ed ha raddoppiato su una punizione battuta in mezzo all’ area e finalizzata di testa da Lunadei.

La ripresa inizia con un leggero predominio della squadra di casa con palloni dentro l’area tutti sventati da Mattei; il Fratta Terme ha accorciato le distanze, poi nulla di fatto fino alla fine a parte se un’azione di contropiede del Misano senza esito di Carnevale. Dopo la quarta vittoria consecutiva il Misano è al settimo posto in classifica.

Prossima gara con il Città di Cattolica alle ore 10,30 di domenica allo stadio di Villaggio Argentina.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Fabbri, Mulazzani, Diana F. (Giuranna), Del Medico (Berardi), Murrizi (Carlini), Pari (Carnevale), Staccoli, Diana A.

A disp. Bartorelli, Bacchini, Berardi, Rusciadelli. All.Baldi.

UNDER 15 PROVINCIALE

Il Misano ha perso 2-1 in casa contro il Real San Clemente che era alle sue spalle in classifica. La rete del momentaneo 1-1 è stata firmata da Federico Piva. La rete partita negli ultimi cinque minuti di gioco. Ora le due squadre sono a pari punti in classifica.

MISANO: Picchi, Tombini, Tentoni, Canadè, Mustafà, Guerra, Piva Federico, Savoretti, Baccaro, Ferroni, Mancini. Nella ripresa sono entrati: Amadori, Tenti, Soldati, Fabbri, Semprini. All. Pangrazi-Pratelli.



