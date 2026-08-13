Calcio giovanile, Misano: Open Day per Primi Calci e Piccoli Amici

Il club rilancia sul settore giovanile: in sette tra 2007, 2008 e 2009 sono aggregati alla prima squadra. Si punta sull'Attività di Base



Il Misano continua nel percorso tracciato dalla nuova società consolidandosi come la realtà più importante e qualificata del territorio a 360 gradi.

Oltre che sulla prima squadra, infatti, che lavora nel nuovo e funzionale centro di Misanello su cui la società ha investito per migliorare la qualità delle sue strutture, la società presieduta da Marco Manzi e che ha nel direttore generale Giorgio Bonardi il braccio operativo, rilancia anche sul settore giovanile, che è stato in questo mezzo secolo di storia il suo fiore all’occhiello.

Vanno in questa direzione il fatto che siano aggregati alla prima squadra due ragazzi del 2007 cresciuti nel settore giovanile, e tre 2008 e due 2009 che hanno fatto ritorno al Misano dopo l’avvento della nuova dirigenza.

L’estate è stata caratterizzata da numerosi Open Day sulle annate che compongono l’Attività di Base, per martedì 25 e giovedì 27 sono in calendario altri due appuntamenti per Primi Calci e Piccoli Amici, vale a dire le annate che vanno dal 2018 al 2021.

Già, perché è sull’Attività di Base (annate dal 2014 al 2017) che il Misano crede molto per la crescita tecnica da un lato ed umana dall’altro dei propri iscritti puntando sul metodo di lavoro che ha caratterizzato la prima edizione del Pro Talent Junior camp estivo, il percorso tecnico-formativo che ha coinvolto sessanta ragazzi. Un'esperienza che ha superato ogni aspettativa per la professionalità e la qualità degli istruttori.

La società ha fissato due allenatori per ogni annata oltre ad un preparatore atletico e ad un preparatore dei portieri che interverranno su tutti i gruppi.

Daniele Simoncelli è il responsabile dell’Attività di Base; per i 2014 il mister sarà lo stesso Simoncelli, per i 2015 Alessandro Pecci coadiuvato da Thomas Bacchiocchi; per i 2016 Gaetano Dradi con una giocatore della prima squadra come collaboratore; per i 2017 Alessandro Semprini affiancato da Alessandro Pennacchini.

I mister Semprini e Pennacchini

Per quanto riguarda l’Attività Agonistica, sono due le squadre al via: Juniores Elite (mister Ivano Lualdi, vice Roberto Fabbri) e Under 18 Regionale (al vaglio del club alcune candidature): dopo i primi incontri conoscitivi di queste settimane lunedì 17 entrambe le squadre inizieranno la preparazione allo stadio Santamonica (previsti almeno quattro allenamenti settimanali).