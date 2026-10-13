Calcio giovanile, Misano: sorridono Juniores U19 Elite e U18 Regionale
Prima vittoria per la squadra di Lualdi a Faenza (1-2). Goleada per la Under 18 in casa contro il Savio (6-2): tre reti per Alessandro Diana
Week end di sorrisi per le formazioni del settore giovanile del Misano: successo della Juniores Under 19 Elite in trasferta a Faenza e della Under 18 Regionale in casa contro il Savio.
JUNIORES UNDER 19 ELITE
Prestazione gagliarda della formazione Juniores Under 19 Elite che coglie a Faenza la prima vittoria della stagione dopo tre sconfitte ed un pareggio (1-2) mostrando a tratti un bel calcio. A segno nel primo tempo l’attaccante Bartoli, bravo a colpire infilandosi in mezzo a due avversari; nella ripresa, dopo il pareggio dei manfredi, in rete va Cavallo, che dopo un’azione sulla destra rientra sul sinistro e gela il portiere mandando la palla nell’angolo più lontano.
Lo stesso Cavallo ha sfiorato il bis (palla alta sulla traversa) mentre Anatriello ha impegnato il portiere avversario.
Prossimo turno sabato 17 sul campo di Villaggio Argentina alle ore 15 contro il San Vittore (sei punti in classifica contro i quattro del Misano).
MISANO: Bruschi, Tayq, Graziotin, Fabbri, Fantini, Mosca, Berardinelli, Cobo, Bartoli, Paci, Cavallo. Nella ripresa sono entrati: Anatriello, Bacchini, Diana, Murrizi. All. Lualdi
UNDER 18 REGIONALE
Sul campo di Villaggio Argentina vittoria di goleada della formazione allenata da Lualdi costretta per gli infortuni dei due portieri a schierare tra i pali l’attaccante Bartoli: 6-2 alla Polisportiva Savio. Un match senza storia. Nel primo tempo chiuso 3-0 a segno due volte Diana ed Anatriello, nella ripresa ancora in rete Anatriello (sette reti) e dopo i due rigori del Pol. Savio, nuovamente Diana e Giuranna chiudono i giochi. In virtù di questo successo il Misano sale al quarto posto in classifica (10 punti).
Prossimo turno domenica alle ore 10 sul campo del Tropical Coriano (sei punti).
MISANO: Bartoli, Conti, Mulazzani, Bacchini, Graziotin, Ceccolini, Diana, Aliu, Del Medico, Giuranna, Anatriello. Nella ripresa sono entrati: Carlini, Fabbri, Biandronni. All. Lualdi.