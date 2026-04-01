Calcio giovanile: Misano U19 Elite, parla mister Bonetti: 'Progressi costanti'

Il tecnico: 'Ci sono dei prospetti che meriterebbero di avere una chance e far parte del gruppo, anche in Eccellenza'

La stagione della squadra Juniores Under 19 Elite del Misano allenata da Ivano Bonetti è stata positiva. Il tecnico ha preso in mano la squadra a cavallo delle feste di Natale e l’ha condotta dalle posizioni di coda al decimo posto: 33 i punti complessivi di cui 22 in 14 partite sotto la gestione del tecnico (11 punti in 12 partite per il suo predecessore).

Mister Ivano Bonetti, soddisfatto del percorso?

“Prendere una squadra in corsa è sempre compito difficile, tanto più una Juniores rispetto, ad esempio, ad una formazione Allievi in quanto la prima è soprattutto al servizio della prima squadra. Da una media di meno di un punto a partita siamo arrivati a 1,7, abbiamo fatto vedere buone cose, ma sono convinto che il valore di questi ragazzi, alcuni dei quali li ho già allenati, sia di valore superiore alla classifica finale. Penso che si sarebbe potuto arrivare nelle prime tre, quattro posizioni se avessimo cominciato insieme il percorso da subito”.

Quale sarà il loro futuro ed il suo?

“Non credo che rimanere nella Juniores, magari come fuori quota, sia per questi ragazzi la cosa migliore. Meglio una esperienza in prima squadra. In caso di promozione in Eccellenza del Misano, che noi tutti auspichiamo, ci sono dei prospetti che meriterebbero di avere una chance e far parte del gruppo al di là di quelle che potrebbero essere le ambizioni del club. Quanto al sottoscritto, ne parlerò con la società a tempo debito: al Misano si lavora bene, la società ha le idee chiare”.

A proposito di prima squadra, domenica era in tribuna al Santamonica. Come vede la squadra di Muratori?

“Sta disputando un'ottima stagione, a tre giornate dalla fine è a +4, in linea con i programmi della vigilia. Dopo i due scivoloni ha affrontato il Reno con la giusta maturità: ha avuto pazienza e nella ripresa ha colpito segnando tre gol”.

Ivano Bonetti, una esperienza infinita da giocatore e da tecnico giovanile. Su cosa punta nel suo lavoro?

“A livello giovanile è importante, anzi fondamentale l’aspetto caratteriale, bisogna dare ai ragazzi entusiasmo, coraggio. Non si parla di moduli, ovviamente, si lavora sul singolo a livello tecnico e tattico, sarà poi più semplice assemblarli e dare un volto alla squadra in base alle loro caratteristiche. Sono poi i giocatori in campo che trovano le soluzioni migliori: non abbiamo giocato in tutte le maniere”.

Campionato finito, come si snoda adesso la stagione?

“Ci siamo confrontati a Martorano contro la squadra Allievi Nazionali del Cesena; faremo delle amichevoli contro delle prime squadre, verifiche importanti. Poi giocheremo il torneo Romagna League riservato alle formazioni Under 19 regionali e provinciali”.