L'under 17 regionale del Misano in grande spolvero: cinquina al Tropical Coriano

Ottavo posto ad una giornata dalla fine. Il portiere Riccardo Mattei in prova per due giorni al Forlì. La Misano Cup scalda i motori

Mentre la macchina organizzativa della Misano Cup lavora a pieno regime in vista della partenza della manifestazione giovanile prevista per lunedì 11 maggio allo stadio Santamonica (76 squadre, si comincia alle 16,30), continuano i campionati giovanili.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Misano – Tropical Coriano 5-0

Partita giocata a grandi ritmi nonostante il caldo. il Misano passa quasi subito con Diana A. : si invola sulla destra, entra in area e con un fendente rasoterra trafigge il portiere del Coriano.

Da quel momento lì in poi in campo c’è solo il Misano anche se ad onor di cronaca anche il Coriano ha cercato di impensierire la porta del Misano, ma ha trovato sempre un Mattei pronto a sventare le conclusioni dei giocatori di casa.

Il secondo gol è arrivato dopo un appoggio dí Pari per l’accorrente Murrizi, che di destro infila la porta avversaria. Finisce il primo tempo 2-0 per il Misano.

Sì riparte con il Misano in avanti e Mencarini riesce di interno a realizzare. Poi è la volta di Staccoli il cui tiro si infila alla destra del portiere. Successivamente tocca a Del Medico a portare a cinque le reti. Migliori in campo Mencarini, Staccoli ed il portiere Mattei, quest’ultimo invitato dal Forlì per un provino di due giorni.Prossima partita domenica prossima a Osteria Grande, ultima di campionato con la speranza di migliorare l’attuale ottavo posto.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Fabbri, Mulazzani, Diana F. (Del Medico), Mencarini (Giuranna), Staccoli, Pari (Rusciadelli), Murrizi (Canadè), Diana A.(Carnevale). All. Baldi.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

Corpolò B–Misano 6-3

Sconfitta maturata nella ripresa quando nelle file del Corpolò sono entrati sei giocatori della formazione A. Il primo tempo era terminato sullo 0-3 con doppietta di Baccaro su assist di Piva Federico e gol di Piva Gianmaria.

Nel prossimo turno il Misano in casa domenica 3 maggio alle ore 10 al campo di Villaggio Argentina contro il San Lorenzo.

Con l’avvio dei tornei primaverili, l’Under 15 impegnata in settimana nel torneo di Montescudo.

MISANO: Picchi, Tombini, Amadori, Canadè, Tentoni, Guerra, Piva Federico, Savoretti, Baccaro, Piva Gianmaria, Mancini. Nella ripresa sono entrati: Soldati, Mustafà, Tenti, Sparaventi, Fabbri, Bascucci. All. Pratelli-Pangrazi.