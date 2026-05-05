Calcio giovanile, Misano: Under 19 e Under 17 da urlo. Misano Cup al via

All'esordio in Romagna League la squadra di Bonetti ha battuto il San Marino Academy. La formazione di Baldi vince e chiude al settimo posto

Tutto è pronto a Misano per l’inizio della Misano Cup fissato per lunedì pomeriggio allo stadio Santamonica (76 squadre coinvolte, si comincia alle ore 16,30). Intanto continua l’attività delle squadre giovanili.

JUNIORES ELITE UNDER 19

All’esordio alla Romagna League, la manifestazione dedicata alle formazioni Under 19 sia provinciali sia regionali, il Misano ha battuto il San Marino Academy per 3-1. Si è giocato a Fiorentino in una giornata calda.

Sotto il profilo del gioco, prestazione molto buona della squadra di Bonetti che ha chiuso la prima frazione sul 3-0 con tre reti di ottima fattura. A segno Asenov con una bella girata, una giocata da centravanti puro; raddoppio di Amati su punizione poco fuori il limite dell’area con palla nel sette. Nella ripresa il gol del San Marino Academy.

Prossima partita al campo di via dei Platani sabato 9 maggio alle 15,30 contro il Granata.

MISANO: Orsini, Casali, Mason, Monteiro, Fraternali, Catra, Ciampa, Lampani, Asenov, Bonetti, Amati. Nella ripresa sono entrati: Giuliani, Berardinelli, Sinanaj, Buccolo. All. Bonetti

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Osteria Grande – Misano 1-2

Il Misano chiude la stagione con la vittoria indiscussa sul campo dell’ Osteria Grande per 2-1. Il bottino finale è di 45 punti con il settimo posto.

In avvio gol di Del Medico annullato per fuorigioco, qualche minuto più tardi sempre Del Medico prima e poi Diana A colpiscono il palo. In campo c’è solo il Misano. Pari costringe il portiere di casa a una parata in tuffo. Poi si scatena Murrizi: su punizione calcia di poco alto sulla traversa e dopo una serpentina costringe il portiere alla respinta d’stinto; infine, alla terza occasione su lancio millimetrico di Staccoli, che mette il compagno davanti la porta, va in gol di testa in tuffo anticipando il portiere.

Nella ripresa l’Osteria Grande trova il gol su una disattenzione dei giocatori grazie alla quale l’attaccante della squadra di casa si trova a tu per tu con Mattei: la parabola si infila nel sette alla sinistra del portiere.

Nonostante questa doccia fredda il Misano non demorde, continua ad attaccare e su una punizione laterale Fabbri colpisce di testa e il portiere di casa gli nega la gioia del gol: sulla respinta ribadisce in rete Del Medico di testa e (nove gol). A questo punto la partita scivola via senza emozioni a parte una parata di Mattei che si allunga e devia una palla destinata in porta.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Fabbri, Bacchini, Del Medico (80’ Giuranna), Mencarini, Staccoli (73’ Rusciadelli), Pari (80’ Canadè), Murrizi (61’ Diana F.), Diana A. (85’ Carnevale). All. Baldi.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

Misano – San Lorenzo 1-3

Lunedì sera al campo di Villaggio Argentina la squadra di Pratelli è stata sconfitta dal San Lorenzo per 3-1 (gol di Tombini). Mercoledì il Misano sarà di scena a Montescudo per il torneo di Montescudo, mentre domenica mattina alle ore 10,30 sarà in campo nella quinta giornata del campionato in trasferta contro il San Marino Academy.

MISANO: Picchi, Tentoni, Amadori, Canadè, Mustafà, Guerra, Piva Gianmaria, Savoretti, Baccaro, Piva Federico, Sparaventi. Nella ripresa sono entrati: Tombini, Soldati, Tenti, Semprini, Fabbri. All. Pratelli.