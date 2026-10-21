Calcio giovanile Misano: Under 19 Elite e Under 18 Reg. ko

Le due formazioni cadono in casa con il San Vittore e a Coriano. Divorzio consensuale con mister Lualdi

Due sconfitte per le squadre del settore giovanile del Misano, la Juniores Under 19 Elite a domicilio contro il San Vittore e la Under 18 Regionale sul campo del Tropical Coriano.

Nel frattempo il club e il tecnico delle due formazioni Ivano Lualdi hanno consensualmente deciso di interrompere il rapporto di collaborazione. Il Misano ringrazia il tecnico di Pesaro per la sua professionalità e dedizione al lavoro e gli augura le migliori fortune professionali. Nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo allenatore delle due formazioni ed i suoi collaboratori.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

La Juniores Under 19 Elite è stata battuta in casa, sul campo di Villaggio Argentina, dal San Vittore per 1-4. Vantaggio della squadra ospite, pareggio di Carloni su azione d’angolo. Nella ripresa, il San Vittore cala il tris alla stessa maniera, colpendo su azione di palla inattiva (due da calcio d’angolo e uno su punizione). Il Misano è stata la brutta copia della formazione che la settimana prima ha brillato a Faenza, mentre il San Vittore ha convinto per la sua intensità di gioco e la sua organizzazione.

Nel prossimo turno la squadra di affronterà sabato in trasferta la Savignanese (ore 15).

MISANO: Bruschi, Carloni, Graziotin, Fabbri, Mulazzani, Mosca, Cavallo, Cobo, Diana, Paci, Anatriello. Nella ripresa sono entrati: Bartoli, Murrizi, Bacchini.

UNDER 18 REGIONALE

Il Misano è stato sconfitto 3-1 sul campo del Tropical Coriano (2-1) alla fine del primo tempo. La rete della formazione di Lualdi è stata realizzata da Paci.

Nel prossimo turno domenica alle ore 10 sul campo di Villaggio Argentina sfida alla Due Emme che in classifica ha sei punti contro i 10 del Misano appaiato al quinto posto a Cava Ronco e Pietracuta a quota 10 punti.

MISANO: Gambuti, Conti, Ceccolini, Murrizi, Bacchini, Mulazzani, Giuranna, Del Medico, Diana, Paci, Anatriello. Nella ripresa sono entrati: Bartoli, Graziotin, Aliu, Biandronni, Fabbri.