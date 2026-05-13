Calcio giovanile, partita la Misano Cup. Camp estivo dal 15 giugno

Quattro le sfide settimanali, dal lunedì al venerdì. I Pulcini giocano sabato 16. Il campo è per tutti quello del Santamonica

Intensa l’attività giovanile del Misano mentre ad inizio settimana ha preso il via la Misano Cup, l’importante torneo giovanile che quest’anno coinvolge 76 squadre di campionati regionali e provinciali. Per le categorie Allievi e Giovanissimi sono quattro le partite settimanali, dal lunedì al venerdì. I Pulcini giocano, invece, sabato 16 dal pomeriggio fino alla sera. Il campo è per tutti quello del Santamonica.

Il Misano di mister Daniele Baldi, terminata la stagione con un lusinghiero settimo posto, è di scena anche nella Misano Cup.

JUNIORES

Saltata la sfida contro il Granata, il prossimo turno di Romagna League vedrà il Misano di mister Bonetti affrontare la Marignanese sabato 16 alle ore 15,30. Si gioca al campo di via dei Platani.

GIOVANISSIMI

Sconfitta del Misano contro il San Marino Academy per 2-1. Primo tempo chiuso in parità (1-1) con rete a fine frazione di Piva Federico su assist di Canadè. Prossimo appuntamento domenica 17 maggio al campo di Villaggio Argentina alle ore 10 contro il Bellaria che è leader della classifica (12 punti). Il Misano è a quota tre punti dopo due partite.

MISANO: Zito, Tentoni, Amadori, Canadè, Mustafà, Guerra, Fabbri, Savoretti, Baccaro, Piva Federico, Sparaventi. Nella ripresa sono entrati: Tombini, Soldati, Tenti, Bascucci, Mancini. All. Pangrazi-Pratelli.

CAMP ESTIVO

Vivo è l’interesse per il Pro Talent Junior Camp, il camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione), E’ riservato ai ragazzi dell’Attività di Base, ossia prevalentemente delle classi dal 2013 al 2018. E’ aperto a tutti i giovani del territorio della provincia di Rimini e non solo, a tesserati (anche di altre società) e no.

Comincerà lunedì 15 giugno e si articolerà per quattro settimane, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda. Ci si potrà iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica dove gioca la prima squadra le partite interne, quindi su un campo in erba ben curato e con spogliatoi all’altezza. Un ambiente, insomma, accogliente dove divertirsi e poter perfezionare il proprio talento.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

Il coordinatore tecnico sarà Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative. Sarà affiancato dall’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, e dal calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone.

La filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio.

Per info e iscrizioni: 353-4048032 (Giorgio)