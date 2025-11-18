Calcio giovanile: tre vittorie per le squadre del Gabicce Gradara

A segno Juniores, Giovanissimi A e Giovanissimi B. La Under 21 (Terza categoria) pareggia a Piobbico

Tre vittorie per le squadre del Gabicce Gradara nella scorsa settimana.



JUNIORES



MERCOLEDI



Gabicce Gradara – Ostra 1-2



Nella partita di mercoledì scorso successo dell’Ostra. Primo tempo sottotono della squadra di Magi che va sotto 0-2, ripresa molto vivace che però non è servita per la rimonta: a segno solo Guidi.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini (24’ st. Ballarini), Del Bene (24’ st. Severini), Luzi, Rossi, Franca, Annabalini (1’ st. Orazi), Guidi, Ferraj (1’ st. Falcioni), Guadenzi, Terenzi. All. Magi



Sabato

Urbania – Gabicce Gradara 2-6



Partita sempre in controllo contro l'ultima della classe, il risultato sarebbe potuto essere anche più ampio, ma sotto porta ci sono stati errori ed il portiere avversario si è bene disimpegnato. A segno nella prima frazione Guidi su assist di Terenzi; raddoppio di Ferray con pallonetto su azione di Rossi; l’Urbania accorcia sugli sviluppi di una punizione (colpo di testa in area).



Nella ripresa 3-1 Terenzi firma prima il 4-1 sfruttando un rilancio del portiere e poi il 5-1; l’Urbania va sul 5-2 e infine ancora lo scatenato Terenzi fissa il punteggio sul 6-2.



La squadra di Magi si trova ora a metà classifica con 13 punti: per ora un bel cammino visto gli avversari affrontati e tenuto conto che si schiera con molti ragazzi sotto età.



Prossimo turno sabato a Gabicce contro l’ Urbino alle ore 16,30.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Buccino (24’ st. Severini), Falcioni, Del Bene, Luzi, Rossi, Annibalini (1’ st. Orazi), Gaudenzi, Ferraj (24’ st. Mosconi), Terenzi Guidi.



ALLIEVI A



Gabicce Gradara- Villa San Martino 0-1



Partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre, decisa da un calcio di rigore al 24' sulla prima discesa della squadra ospite. Al 37' occasione per il Gabicce Gradara con Del Bene che recupera palla e in contropiede arriva al tiro, ma è di poco fuori; al 40' ghiotta occasione per Ballarini che a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro e sulla ribattuta conclude Amadori, ma è facile la parata del portiere; al 20' della ripresa occasione per la squadra ospite: Valentini sventa con una bella parata a terra e si ripete al 29’ su calcio di punizione; al 37' Ballarini si libera in aria e tira ma portiere ospita si supera, al 44' occasione per il Villa San Martino: il tiro è ben parato da Ferrini.



Terminato il girone di qualificazione finito, la squadra di mister Campanelli chiude al quarto posto e adesso si aspettano i sorteggi per il campionato provinciale.



GABICCE GRADARA: Valentini (39’ st. Ferrini), Del Bene (39’ st. Grandicelli), Caico, Luzi, Curzi (25’ st. Boccalini), Mosconi, Carena (22’ pt. Buscaglia), Ballarini, Magi, Diotalevi (10’ st. Tomassini), Amadori (31’ st. Fumagalli). In panchina Magi.



ALLIEVI B



Gabicce Gradara – Fossombrone 1-7



Partita senza storia. Primo tempo chiuso sullo 0-4, nella ripresa accorcia le distanze Lorenzi, poi altro tris ospite.



Prossimo turno sabato 22 in trasferta contro il Nuovo Altofoglia.



GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia, Di Rosa, Benedetti (45’ Marchi), Boccalini, Ciaroni (15’ st. Bernardini), Foschi (15’ st. Lorenzi), Grandicelli, Tucci, Ballarini, Tomassini. In panchina Mendo



GIOVANISSIMI 2011 A



LMV Urbino Calcio - Gabicce Gradara 1-5



Si chiude la prima fase del campionato con una squillante vittoria sul campo dell’Urbino. Subito in vantaggio al 2’ gli ospiti: cross in area di Girolomoni ribattuto dalla difesa e Sandroni lesto a ribattere in rete.



L’Urbino reagisce ed al 6’ arriva il pareggio con un bel tiro dalla distanza che s’infila sotto la traversa. Il Gabicce Gradara trova la reazione ma un po’ confusa e disordinata: al 20’ Urbinati per Terenzi Prince, tiro sul portiere che devia in angolo; al 26’ ancora Terenzi conquista palla sulla fascia, serve Dini in mezzo ed Urbinati di testa mette fuori di poco; al 27’ è Galli che da buona posizione ci prova: palla alta; poco dopo ancora due occasioni con Girolomoni e palla a lato. Inizio della ripresa e gli ospiti partono con più convinzione. Subito occasione per il vantaggio con Girolomoni che però tira addosso al portiere, 41’ su cross di Girolomoni in area si innesca una serie di rimpalli con palla sulla traversa, poco dopo gran punizione da fuori area di Girolomoni ed è bravo il portiere a deviare sul palo.

E’ un assedio del Gabicce Gradara, ma il goal del vantaggio rimane stregato. L’’Urbino è spettatore dell’assedio degli ospiti ed al 52’ su punizione da centro campo, Mazzoli appena entrato, è bravo a smarcarsi e con azione personale segna il 1-2. Al 55’ su cross in area Sandroni ha l’occasione per l’ 1-3 ma colpisce la traversa, poco dopo punizione di Mazzoli morbida in area Urbinati bravo per il 3-1. Tre minuti più tardi cross di Fuzzi in area, palla ribattuta dalla difesa e Sandroni è lesto a smarcarsi e girarsi per il 4-1 (doppietta personale). Allo scadere Sandroni recupera palla, lancia Mazzoli che mette in mezzo ed Urbinati segna il 5-1 (doppietta personale anche per lui.).



Ora pausa in attesa di sapere se partecipare al campionato provinciale o regionale come miglior seconda.



GABICCE GRADARA: Ferrini (60’ Ottavianelli), Marcaccini (45’ Giunta), Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi P. (45’ Mazzoli), Sandroni, Dini (49’ Fuzzi), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.



Giovanissimi 2011 B



Gabicce Gradara – Della Rovere 10-1



Squadra di casa che parte subito aggressiva e dopo pochi secondi ha già l’occasione ghiotta di passare in vantaggio. Gol che arriva al 2’ con Terenzi M. che è abile a ribadire in rete il cross dal fondo del compagno. Il Gabicce Gradara continua a spingere e sugli sviluppi di un corner Vitale gira al volo il pallone alle spalle del portiere avversario (2-0). I ragazzi dei mister Ugoccioni e Pavone tengono sempre il baricentro alto e al 18’ segnano il terzo gol con Cecchini che deposita comodamente in rete il passaggio del compagno e al minuto 26 arriva la doppietta personale per Terenzi M: 4- 0 per il Gabicce Gradara. Il Della Rovere Calcio si affaccia timidamente all’area avversaria e al primo affondo trova il gol con un bel tiro da fuori: 4 – 1 Primo tempo che regala ancora emozioni e 33’ Terenzi M firma la tripletta dopo una bella azione personale in contropiede. Primo tempo che si chiude sul 5 – 1.



Nel secondo tempo il copione non cambia e la squadra di casa che continua a fare la partita e al 2’ della ripresa Terenzi P. sigla il sesto gol e pochi minuti dopo Terenzi M. sigla il 7 – 1.



Il Gabicce Gradara continua a tenere alta la linea e trova ancora il gol con Bacchiani, Vitale e Ferraro. Alla fine è 10-1.



Prossimo turno sabato 22 fuori casa contro Vigor Senigallia B.



GABICCE GRADARA: Ottavianelli (Andreani), Pierantoni (Prioli), Iovino, Vitale, Lisotti, Grassi, Tereshchenko, Sarli, Terenzi M. (Reggiani), Cecchini (Bacchiani), Ambrico. All. Pavone – Ugocccioni.



UNDER 21 / Terza categoria



Gabicce Gradara - Piobbico 1-1



Partita maschia intensa per i ragazzi di mister Mendo. Al 2’ Piobbico pericoloso in contropiede; al 21' ci prova da lontano Magi ma il portiere blocca; al 44' tiro di Giacchetti e para facile il portiere.



Nella ripresa al 5' ci prova Simoncelli e il portiere respinge, al 7' Piobbico pericoloso con un gran tiro, Masini è pronto alla parata: al 13' squadra ospite pericolosa di testa con palla sul palo esterno; al 15' Pecci porta in vantaggio il GabicceGradara direttamente da calcio di punizione (1-0); al 29' il Piobbico riporta in parità la partita con un colpo di testa di Copa Endri su Masini non può fare niente (1-1.



Prossima partita sabato 22 novembre ore 15 a Schieti.



GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (20’ st Mancini), Magi, Boccalini, Andruccioli, Franca, Giacchetti (39’ st. Grande), Bacchini, Pecci (23’ st. Sepede), Simoncelli, Morini (34’ st. Moutatahhir). All. Mendo.

