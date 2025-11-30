Eccellenza B: Ars et Labor e Mezzolara a +3 sul Futball Cava Ronco, Sampierana k.o.

Il punto sulla 15esima giornata: punti pesanti salvezza per Pietracuta e Santarcangelo

Nel girone B di Eccellenza prosegue il testa a testa tra la capolista Ars et Labor e il Mezzolara. I ferraresi superando 3-2 al fotofinish un coriaceo Sanpaimola, nell'anticipo del sabato, il Mezzolara risponde con la vittoria in trasferta sul campo di uno dei fanalini di coda, il Mesola. Ai bolognesi basta il gol di Derjai al 44'. Il colpo di giornata lo firma il Futball Cava Ronco Forlì al Campodoni: Sampierana battuta 3-0 e ora a -4 dalla vetta, superati dai forlivesi che sono attardati di tre lunghezze dalla coppia di testa. In chiave salvezza, due vittorie pesantissime per il Pietracuta, che espugna 3-1 Sant'Agostino, e lo Young Santarcangelo, che regola 1-0 l'Osteria Grande e aggancia il Sanpaimola a quota 17 punti, assieme alla Comacchiese, fermata sul pari per 0-0 dalla Fratta Terme. Il Pietracuta è a -1 dalla salvezza diretta. Giochi apertissimi, quindi, mentre ci si avvicina al giro di boa. Al contrario sono in sofferenza Osteria Grande, Mesola e Solarolo, battuto 3-2 dal Faenza. Da segnalare, in giornata, il colpo del Russi, che supera a domicilio il Massa Lombarda (0-1).

Classifica

Ars et Labor e Mezzolara 30, Futball Cava Ronco Forlì 27, Sampierana 26, Castenaso 25; Faenza 24, Massa Lombarda 23, Medicina Fossatone 22, Russi 21, Fratta Terme 20, S.Agostino 19, Young Santarcangelo, Comacchiese e Sanpaimola 17; Pietracuta 16, Osteria Grande 12; Mesola 11, Solarolo 9.