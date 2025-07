Calcio, Greco all'Albalonga. Sammaurese: ecco Conti (Rimini) classe 2007

Arlotti e Sabba sulla strada di Chieti. Il difensore Biguzzi (San Marino) va al Termoli. Pistoiese: presi gli ex Forlì Campagna e Rossi. Il Misano su Pecci

Dopo quello di Alessandro Fabbri altro arrivo in casa San Marino: si tratta del portiere 2005 Edin Ajradinoski (ha firmato un biennale). Ajradinoski ha collezionato 26 presenze con la formazione Primavera del Perugia e 2 in serie D con la Luparense. Da segnalare anche le 2 presenze da titolare nella nazionale Under 16 della Macedonia del Nord nel 2021.

Il giovane – classe 2007 – Luca Conti, mezzala-trequartista della Primavera, passa dal Rimini alla Sammaurese.

Per l’attaccante ex Rimini Scott Arlotti e il centrocampista Enrico Sabba ex San Marino e Lentigione c’è il forte interessamento del Chieti. Arlotti ha segnato 7 gol nell’ultimo campionato con il Sant’Angelo Lodigiano, squadra lombarda del girone B di serie D. L’anno prima di gol ne ha segnati 6 con il Victor San Marino.

Il difensore Mirco Biguzzi, ex San Marino, ricercato dal Tropical Coriano, si accasa al Termoli.

Il terzino Nicola Greco, classe 2000, ex United Riccione, La Fiorita, Victori e Libertas, si è accasato all’Albalonga (club laziale).

Che colpi per la Pistoiese. Ufficializzato l’arrivo di Cherif Diallo, centravanti classe 1997 proveniente dalle Dolomiti Bellunesi, con cui ha vinto il Girone C di Serie D nell’ultima stagione.

Poi due ex Forlì. Francesco Campagna, classe 2000 - terza promozione in carriera - con i Galletti ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 6 gol e fornendo 6 assist. In carriera il centrocampista ha indossato le maglie di Romagna Centro, Cesena, Foggia, Desenzano e Sammaurese, mettendo insieme più di 200 presenze e vincendo altre due volte il campionato di Serie D, rispettivamente con Cesena e Foggia.

Il secondo è Massimiliano Rossi, 1997, centrocampista completo, capace di abbinare grande senso tattico, qualità nella gestione del pallone e intensità fisica. E’ reduce da due promozioni consecutive in Serie C. Rossi approda in arancione dopo la brillante stagione da protagonista al Forlì con cui ha giocato 29 partite. In precedenza ha vinto a Carpi. Nel corso della sua carriera, il centrocampista bolognese ha vestito le maglie di Mezzolara, Piacenza, Lentigione e, appunto, Carpi e Forlì, collezionando più di 150 presenze, di cui 11 tra i professionisti, e 25 gol totali.

Altro colpo aranacione è Mattia Gennari. Reduce da una stagione da protagonista con la Sambenedettese, culminata con la vittoria del Girone F di Serie D e la conseguente promozione tra i professionisti, Gennari nell’ultimo campionato ha disputato 35 partite e segnato 2 gol. Giocatore di grande solidità ed esperienza, il classe ’91 vanta oltre 400 presenze tra Serie C e D e 27 reti segnate: un bottino importante per un centrale difensivo, che testimonia anche la sua pericolosità sotto porta. Con 250 presenze nei campionati professionistici, il difensore nativo di Città di Castello rappresenta un innesto di assoluto spessore per la retroguardia arancione.

Il centrocampista Tommaso Pampaloni, 2002, è della Correggese: mister Maurizio Domizzi lo conosce molto bene per averlo già avuto due anni fa nelle fila del Terre di Castelli. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Sasso Marconi in Serie D, mettendo insieme 34 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D e realizzando 6 goal.

Al Progresso approdano tre rinforzi: il centrocampista della Spal David Kola, classe 2007; Giacomo Barbaro, forte difensore classe 2006 proveniente dal Bologna conteso da varie concorrenti in categoria, alto 190 cm, grande fisicità e tecnica; Matteo Salcuni, difensore, classe 1999, nelle ultime stagioni protagonista con le maglie di Medicina, Sanpaimola e Sasso Marconi. Esperienza, qualità e carisma. L’ultimo prezioso tassello per la difesa di mister Cavina.

ECCELLENZA

Il Fratta Terme per l’attacco oltre a Michael Traini valuta due profili: Diop, ex Sammaurese e Rimini, Diegaro e Maceratese e Souleymane Camara, classe 1996, ex Montecchio, già Sammaurese, Pomezia, Nardò, Castelfidardo, Picerno. Un profilo che piace anche al Pietracuta alla ricerca di un attaccante centrale.

Il Medicina Fossatone si rinforza con Alessandro Tuminelli, difensore classe 2003. Cresce nel settore giovanile del Carpi prima delle esperienze tra Spal (prestito), Salernitana e Reggiana fino a disputare il campionato di Primavera. Il salto in prima squadra arriva nella stagione 2023/24, nel campionato di Eccellenza molisano, con la maglia dell’Olympia Agnonese. Alessandro arriva a Medicina dopo un’ultima stagione iniziata nella Virtus Castelfranco e conclusa a Zola Predosa, sempre in quinta serie.

Il Sant’Agostino Calcio rinforza l’attacco con Kevin Lisanti, classe 2005. Cresciuto nel settore giovanile del Modena, con cui ha conquistato il Campionato Primavera 3, Kevin ha poi maturato esperienza nella scorsa stagione in Serie D con la maglia del Sasso Marconi.

Per la difesa della Sampierana c'è il promettente classe 2005 Riccardo Crociati, cresciuto nel settore giovanile del Cesena e poi del Bologna fino all’approdo al Forlì. Nell’ultima stagione era in forza al Gambettola. Intanto il difensore centrale Giovanni Pungelli, classe 2007, è stato aggregato alla Primavera del Cesena.

Il Corticella si rinforza con Alessandro Luccarini, esterno destro difensivo, classe 2003, in grado di coprire tutta la fascia con doti atletiche importanti.

PROMOZIONE

Il Misano non ha ancora sciolto le riserve sul difensore centrale. In attacco segue la pista di Alessandro Pecci e tiene nel mirino la punta in uscita dall’Urbania, Mastroianni, che interessa anche al Santarcangelo e al Pietracuta.

PRIMA Il Granata altri tre acquisti: arriva dal Capanni Giovanni De Marco, difensore; dal Ronta Luca Amaducci, difensore.