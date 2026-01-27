Calcio, Hassler al Diegaro. Juniores San Marino: il mister è Cinquetti

Due pedine per il Mezzolara: Andrea Cocchi dall'Imolese e Loris Mannarino dal Zola

Nuovi acquisti in casa Mezzolara. Si tratta di Andrea Cocchi classe 2007 esterno proveniente dall'Imolese Calcio in serie D e di Loris Mannarino, classe 2002, difensore centrale proveniente dallo Zola Calcio in Eccellenza.

Colpo del Diegaro. Arriva Luca Hassler, talentuoso esterno offensivo del 2006. Ha iniziato la stagione all’Imolese, poi è passato al Castenaso. Dopo aver iniziato nel Morciano, ha giocato nel settore giovanile del Rimini per poi passare alla Primavera della Via Pesaro. Successivamente arriva l'esperienza al Riccione dove si mette in luce con 12 gol che gli vale la chiamata dall'Imolese. Ora questa nuova esperienza. Una mossa quella del club per cercare di arrivare ai playoff che ora sono lontani sei lunghezze.

Dopo l’uscita di scena dalla Under 15 RS Project, il tecnico Giordano Cinquetti torna in pista: è il nuovo tecnico della Juniores del San Marino. Ha già allenato in due riprese sul Titano: per due stagioni al Victor, prima con gli Allievi provinciali (vittoria del campionato) e poi con la Juniores Nazionale. In precedenza, al San Marino è stato alla guida della Juniores Nazionale (vittoria del titolo italiano) e poi della prima squadra. Il presidente era Germano De Biagi, il direttore sportivo Alfio Pelliccioni. Il debutto in panchina sabato prossima al Calbi di Cattolica contro l’Imolese alle ore 15.