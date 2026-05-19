Calcio, i 100 anni della Sampierana: in passerella ex tecnici, giocatori e dirigenti

"Ricordare e premiare”: sabato allo stadio Campodoni il secondo importante appuntamento nell’ambito delle iniziative per il Centenario

Sabato 23 maggio allo stadio Campodoni di San Piero va in scena il secondo importante appuntamento nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Sampierana. Il titolo è “Ricordare e premiare”. Le porte sono aperte ai tifosi e alla città tutta.

Si tratta di un evento in grande stile perché alla presenza delle autorità locali e del presidente del Comitato regionale dell Fgc, Simone Alberici, già al tavolo dei relatori nel convegno del 18 aprile sul male della violenza sui campi da calcio, saranno premiati circa 200 persone tra ex presidenti e dirigenti, tecnici, calciatori (otto sono arrivati al professionismo) e collaboratori tutti, che hanno fatto la storia del club vissuta in due fasi: la prima fino agli anni Cinquanta, la seconda dal 1964 in poi dopo lo stop dell’attività per alcuni anni.

Un abbraccio particolare per i tre più anziani (novantenni) che ad inizio degli anni Cinquanta hanno vestito i colori bianconeri: Caratini, Bellini e Cristofaroni.

Un passerella che avverrà dopo una introduzione degli organizzatori sui primi cento anni del club e la visione di un breve ma molto interessante cortometraggio.

“Lo sforzo organizzativo è stato importante, è durato dei mesi e siamo soddisfatti del lavoro svolto perché abbiamo raggiunto il 90 per cento dei personaggi e i familiari di coloro che purtroppo ci hanno lasciati – racconta Sergio Pungelli, consigliere del club e presidente del comitato promotore delle iniziative - Quelli che non siamo riusciti a rintracciare sono comunque i benvenuti: li accoglieremo a braccia aperte”.

E’ stato creato un sito ad hoc contenente documenti, testimonianze e fotografie a formare un album storico tutto da scoprire.

Per mettersi in contatto con l’organizzazione per ogni informazione i referenti sono Massimo (338-3737994) e Domenico (338-3348649).

Si comincia alle oer 14,30 e finale previsto attorno alle ore 18,30. Poi seguirà un buffet per tutti i partecipanti.

A giugno e a luglio seguiranno altri due eventi.





Nella foto: la Sampierana 1964-65