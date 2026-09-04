Calcio, i bomber Casolla e Sartori trovano squadra

Il primo si è accasato alla Recanatese (serie D), il secondo al Matelica (Eccellenza Marche)

Due affermati attaccanti riminesi hanno trovato squadra. Alla Recanatese (serie D) approda Francesco Casolla, originario di Cattolica, oltre 400 presenze e 134 reti tra Serie C e Serie D con le maglie di Fossombrone, Fano, Avezzano, Bra (tra il 2018 e il 2020 ha realizzato 34 gol in campionato), Rimini, Teramo e Riccione.

Negli ultimi anni l’attaccante ha ritrovato grande continuità con il Fossombrone, segnando 10 reti nel 2023-24 e ben 15 nel campionato successivo.

Fracesco Casolla

Il colpo di mercato alla vigilia della prima di campionato contro la Pietralunghese in programma domenica al Tubaldi. Ora la nuova sfida a Recanati. Esperienza, personalità e gol a disposizione della squadra.

In Eccellenza al Matelica Calcio arriva, invece, Matteo Sartori. Classe 1991, viene dal Fano, con cui nell’ultima stagione ha vinto i play off di Promozione siglando la rete decisiva con una conclusione da 40 metri, che ha permesso alla squadra fanese di conquistare l’Eccellenza attraverso i rigori.

Cresciuto nel Misano, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie anche di San Marino (Lega Pro Seconda Divisione), Spal (Serie D), Rimini (Lega Pro Seconda Divisione), Jesina, Recanatese, Dro Calcio, Pianese, Marignanese Cattolica (Serie D), Fya Riccione, K-Sport Montecchio Gallo e Urbino (Eccellenza).

Farà parte del cast della prima edizione di Physical Italia, serie prodotta su Netflix.