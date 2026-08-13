Calcio, i portieri ex Misano Conti e Bartolini all'Urbania. Cecconi: Cailungo

Il difensore Lomolino all'Imolese. Il centrocampista del Meldola Giunchi rinforza il Fratta Terme. Santoni alla Sammaurese. Faetano al lavoro

Il difensore Matteo Vito Lomolino è un nuovo giocatore dell'Imolese. In curriculum ha un percorso nelle nazionali giovanili italiane, una promozione in serie B con il Trapani di Italiano e più di 200 presenze tra serie C e D.

Il Fratta Terme ha annunciato l'attaccante Riccardo Montesi, ex Sammaurese e Sampierana, in predicato di vestire anche la maglia del Rimini ed il jolly Lorenzo Giunchi, classe 2000, prelevato dal Meldola: può giocare a centrocampo e come braccetto, giocatore di buona prestanza fisica. La squadra di mister Enrico Malandri, già ai playoff la scorsa stagione, si candida al ruolo da protagonista anche in questa stagione dopo i playoff disputati da matricola nello scorso campionato.

Lasciato libero dal Tropical Coriano dopo il ripescaggio, l'esperto centrocampsita Nicholas Santoni si è accasato alla Sammaurese

Nel girone A di Promozione Marche l’Urbania si assicura il portiere riminese Dario Conti (classe 2005), cresciuto nel Rimini Calcio prima di mettersi in evidenza tra i pali del Misano nella Promozione romagnola e prima al Bellariva. Contenderà il posto a Federico Bartolini (’06), altro ex Misano, in luce nell’ultima stagione con l’Urbino in Eccellenza.

Il Superga si rinforza con due giovani del Gabicce Gradara: l'attaccante Samuele Magi e il difensore Amine Moutatahhir.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il direttore sportivo dei Cailungo Francesco Vagnini chiude il mercato con l’esperto attaccante Giacomo Cecconi (69 presenze in C, 79 in D, 27 nel campionato sammarinese). Un innesto di qualità ed esperienza.

Il Faetano Calcio lunedì 17 agosto al Campo Sportivo di Faetano “Guido Della Valle” inizierà la preparazione con il primo allenamento collettivo e i test fisici sotto la guida del preparatore atletico Samuele Gianni. A gestire la parte tecnica l'allenatore Floriano Sperindio e il vice Emilio Di Stasio confermati dallo scorso anno. Proseguiranno il proprio lavoro anche il preparatore dei portieri Marco Casalboni e il massofisioterapista Alessandro Serofilli.



Molte le novità. Per la parte dirigenziale l’arrivo del nuovo Ds Gaetano Lonardo. In campo il club ha confermato nove giocatori della passata stagione: il portiere Simone Venturini, i difensori Samuele Tugliani, Stefano Kokeri, Alessio Bertuccini e Ciro Di Palma, e i centrocampisti Enrico Golinucci, Alessandro Renzi e Cristian Abbadessa.



Il reparto offensivo è invece completamente rinnovato con cinque nuovi arrivi: i giovani Federico Nicolini, Simone Salvi, Diego Michelucci e Juan David Riva Garrido insieme a Marco Bernardi, bomber classe ’94 già nazionale sammarinese. Si aggiungono il portiere Tommaso Panfili, quattro nuovi difensori e quattro centrocampisti.



In difesa i nuovi innesti sono i giovani Salvatore Cerino, Giovanni Iaccarino e Simone Riccardi affiancati da Antonio Marchese, centrale classe ‘96 con un passato in Serie D. A centrocampo il Faetano accoglie l’esperto Andrea Ulizio (classe 1994) e i giovani Samuele Renzi, Gian Luca Scalcione e Michele Brancaccio.