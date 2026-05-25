Calcio, il difensore Lo Russo firma con la Savignanese

Gambettola scatenato: ecco Louati e Albini in attacco, Corbara in difesa. Cosmos: il difensore Palazzi e l'attaccante Sartini ad un passo

In Eccellenza la Savignanese ha tesserato il difensore Pasquale Lo Russo, classe 1995, ex Pietracuta e Sampierana (per due stagioni).

Dopo una stagione entusiasmante, sarà ancora il tecnico Enrico Malandri a guidare, insieme al suo staff, la Fratta per il quarto anno consecutivo. A lui è affidato il compito di consolidare la società in una categoria importante come l’Eccellenza.

A Santarcangelo da parte i progetti ambiziosi: si cerca di consolidare la categoria e di allestire una rosa mediamente giovane. Il tecnico Luca Fregnani aspetta ancora di conoscere il suo destino.

Il Civitella ha riconfermato bomber Giuseppe Lucarelli, libera il forte centrocampista Paolo Rabiti che tornerà all'Cava Ronco e l' attaccante Nicolò Pascalis (è nel mirino del Predappio). L’Edelweiss ha chiuso col difensore centrale Francesco Zoli che era a San Pietro in Vincoli. Conferma per il difensore. Ha trovato l'accordo per la stagione 2026-27 con il difensore centrale classe 1998 Marco Ricci (settima stagione consecutiva con la maglia del club.

PRIMA

Il Gambettola teserato l’esperto difensore (classe 1987) Mattia Corbara. Mattia, ha vestito la maglia biancoverde per sei stagioni e si é reso protagonista della conquista del campionato di Prima categoria nella stagione 2015/16. Ha vestito in seguito le maglie di Sampierana, Due Emme, Forlimpopoli, Diegaro e Rumagna. I presidenti Lillo Butticè e Giorgio Screpis esprimono grande soddisfazione per il ritorno in biancoverde di un difensore di assoluta esperienza e affidabilità.

Altri colpi sono quelli del fantasista Khalil Louati, classe 1999, ex Diegaro in Eccellenza e Sammaurese in D; l’attaccante Filippo Albini, classe 2000, ex Sant’Ermete e nelle ultime due stagioni nel campionato sammarinese; infine il centrocampista Roberto Baiardi, classe 1987, ultima stagione alla Libertas, ex Cervia e Roncofreddo. Confermato il portiere Pietro Smeraldi.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos scatenato. Ha confermato i portieri Alessandro Semprini e Luca Donini e il difensore Francesco Rossi. Sono in arrivo l’esperto difensore centrale Mirko Palazzi, ex Nazionale sammarinese, classe 1987, a lungo in serie C ed in serie D, e l’attaccante Nicola Sartini, l’uno in forza al Tre Penne e l’altro alla Juvenes Dogana.