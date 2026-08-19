Calcio, il difensore Ruggeri all'Imolese

Vanta 67 presenze tra serie D e LegaPro: puògiocare centrale o terzino. Il difensore Fabio Sottile cerca squadra dopo aver iniziato la prepArazione al Gabicce Gradara



Un altro tassello importante arriva a Imola per dare il suo contributo alla causa. Dopo le esperienze importanti con le maglie di Parma, Arezzo, Legnago e Caldiero ora il difensore cesenate Giacomo Ruggeri è un nuovo giocatore rossoblù.

Il 22enne difensore nelle ultime tre stagioni fra Serie D e Lega Pro vanta 67 presenze. Può giocare difensore centrale oppure terzino.



Il difensore Fabio Sottile, classe 1993, ritorna sul mercato dopo aver iniziato la preperazione con il Gabicce Gradara. Nativo di Cattolica, è un jolly difensivo ambidestro di 1,84 di altezza. Ha militato in Eccellenza con Misano e Torconca, per quattro stagioni alla Fya Riccione tra Promozione ed Eccellenza, quindi per tre campionati alla Folgore (uno scudetto), due le stagioni a La Fiorita (una Coppa Titano in bacheca), sei mesi al Lunano e infine l’ultima stagione al Riccione (Promozione) assieme a Serafini.