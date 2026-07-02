Calcio, il difensore sammarinese Filippo Fabbri al Mezzolara

Classe 2002, nell'ultima stagione era al Tropical Coriano. Il Domagnano rinforza l'attacco con Alex Ambrosini

Il Mezzolara, matricola di serie D, si rafforza con il difensore centrale sammarinese Filippo Fabbri, classe 2002, giocatore con molta esperienza in serie D. Nella passata stagione era nelle file del Tropical Coriano. Ha collezionato anche 40 presenze nella Nazionale di San Marino.

Quanto al Tropical Coriano, saluta Alberto Malo, Alberto Riccardi, Filippo Fabbri, Gabriel Capicchioni e Wisdom Omokaro. L'attaccante Daniel Barbatosta si è accasato alla Correggese. Annunciato ufficialemente l'arrivo del portiere Gian Marco Pazzini.

Il Solarolo annuncia il centrocampista classe 1998 Flippo Caroli, l'attaccante Marco Fisconi, classe 2005, il difensore Xhejson Hysa classe 1997 e Luca Antonellini, pure lui 1997. Si tratta di un ritorno: metterà a disposizione della squadra esperienza, tattica e intelligenza calcistica.

Altro colpo in entrata per il Castenaso: il difensore Lorenzo Magli, classe 2002 cresciuto nel Sasso Marconi e, dopo le positive annate con le maglie di Felsina e Corticella, reduce dall'esperienza a Zola Predosa.

Il Massa Lombarda per l’attacco ha raggiunto l'accordo con Giacomo Cappelletti, classe 2007. Si unisce al reparto offensivo bianconero dopo l'esperienza con la maglia dell'Osteria Grande e un percorso di crescita formativo nei settori giovanili di Granamica e Modena.

La FCR Forlì comunica che il direttore sportivo Marco Ricci, per motivi personali, si prenderà un anno sabbatico dall’attività nel mondo del calcio.

La Sammaurese sta per annunciare il difensore Manuel De Luca, classe 1995, ex Fratta Terme e San Pietro in Vincoli, Faenza, Alfonsine, Castrocaro.

In arrivo anche Filippo Tamburini, classe 2006 difensore dal Diegaro, settore giovanile dl Cesena e Rimini, ex Montecchio e Fossombone.

Il Misano dà il benvenuto a due nuovi tesserati. Si tratta di Pablo Alberto D’Adamo Sandri, centrocampista, e Denis Gennari, attaccante: entrambi classe 2006 e reduci dall’esperienza con il Bellariva. Due giovani di prospettiva che hanno scelto di mettersi in gioco, pronti a cogliere questa importante opportunità e a conquistarsi spazio, mettendo in difficoltà mister Thomas Zagnoli nelle sue scelte.



Il Domagnano rinforza l’attacco con il veterano Alex Ambrosini e prepara il colpo grosso sempre nel reparto offensivo.