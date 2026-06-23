Calcio, il difensore Turci al Massalombarda. Un bomber per il Faenza

Arrivano anche i centrocampisti Gordini e Costa. Santarcangelo: conferem per i giovani Banzola e Para. L'attaccante Bali ritorna al Faenza

In serie D il Trestina ha definito l’arrivo dell’esterno Gianmarco Pericolini, ex Pontevecchio, Arezzo e Flaminia, la scorsa stagione prima a Riccione poi a San Marino.

ECCELLENZA

Tre volti nuovi per il Massa lombarda. Si tratta di Andrea Costa, centrocampista classe 2003, settore giovanile del Faenza e le ultime due stagioni al Solarolo. Arriva anche il centrocampista Leonardo Gordini, 2002, play cresciuto nel settore giovanile del Ravenna e reduce dall'ultima stagione alla Comacchiese.

Da ultimo ecco Michele Turci, difensore classe 1994, un rinforzo di assoluto spessore ed esperienza per il reparto arretrato bianconero. Elemento di grande affidabilità e carisma, vanta un percorso formativo e atletico di primo livello nel calcio dilettantistico, culminato con le significative tappe in Serie D dove ha vestito le maglie di Romagna Centro e Savignanese. Nell'ultima stagione agonistica ha militato tra le file del Gambettola.



Il Santarcangelo conferma di due giovani punte di diamante del progetto gialloblù: Christian Para e Bailey Banzola. Nella scorsa stagione hanno saputo ritagliarsi spazio e soprattutto fiducia, collezionando minuti importanti e mettendosi in evidenza con prestazioni di qualità e diverse occasioni da gol.



Banzola e Para (Santarcangelo)

PROMOZIONE

Il Faenza Calcio dà il bentornato a Denis Bali, 34enne attaccante esterno dotato di ottima tecnica, con un tiro preciso, abile nel dribbling, nell’uno contro uno e nel gioco in profondità, che ha sempre dimostrato qualità realizzative importanti. Potrà offrire varie soluzioni al reparto offensivo biancoazzurro, data la sua duttilità.

E’ un ritorno gradito perchè Bali ha militato in passato per due stagioni nel Faenza ed era stato apprezzato da tutto l’ambiente. Nella prima (2014-15) sotto la guida di Ivo Dardozzi, realizzò 9 gol, pur con la retrocessione della squadra in Promozione. In quella successiva, contribuì con i suoi 22 gol alla vittoria dei playoff della formazione manfreda guidata da Alberto Fiorentini che tornò subito in Eccellenza.

Nelle successive stagioni ha giocato per il Reda in Promozione con mister Agostino Vezzoli, segnando 24 gol, poi nella stessa categoria al Ronco Forlì, quindi al Riolo Terme trascinandolo a vincere il campionato di I Categoria sotto la guida di Giangiacomo Geraci, che lo volle poi al Medicina in Eccellenza dopo che Bali aveva interrotto l’attività agonistica per una esperienza di lavoro negli Stati Uniti, in New Jersey. Nelle ultime quattro stagioni l’attaccante albanese è stato un punto di forza della Valsanterno, tra Eccellenza e Promozione, campionato vinto due mesi fa, vincendo il titolo di capocannoniere, confermando sempre la sua prolifica vena realizzativa.

Il Bellaria tessera Mattia Giunchi, terzino sinistro classe 2003 che dopo la Juniores Nazionale nel Forlì, ha maturato importanti esperienze con il Russi in Eccellenza e successivamente con Bakia e Riccione nel campionato di Promozione. Presoi anche Andrej Dispinecu, esterno d’attacco classe 2002, di ritorno in Romagna dopo due stagioni lontano dai nostri campionati.

PRIMA CATEGORIA

Matteo Camillini è il mister dell'Accademia Marignanese per la prossima stagione sportiva. E' reduce dalla vittoria nel Campionato Provinciale Juniores, risultato che consentirà alla Società del presidente Loris Neri il diritto a partecipare al Regionale Juniores dopo un'attesa ultradecennale.

L'Accademia Marignanese è al lavoro per allestire una squadra giovane, ma con una spina dorsale "di categoria”, confermando alcuni dei punti fermi di riferimento, i giovani già inseriti nell'ultima stagione e un consistente impiego di ragazzi che hanno vinto il campionato Juniores insieme al mister, che li conosce bene e al quale è affidato il difficile compito di farli crescere, per assicurare alla Società l'unico futuro possibile, quello di puntare sui propri giovani... senza se e senza ma".



CAMPIONATO SAMMARINESE

Tre volti nuovi per la Libertas: il portiere Alex Foiera, laterale destro Andrea Cristiani, il centrocampista Manuel Socciarelli, al San Giovanni il giovane difensore 2005 Thomas Caverzan, ex Bellarria e Santarcangelo.

