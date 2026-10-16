Calcio, il Gabicce Gradara cerca la riscossa: al Magi il forte Urbania

Il ds Capobianco: "Mi aspetto una risposta forte soprattutto da parte dei giocatori più esperti". Infermeria ancora piena

Sulla strada del Gabicce Gradara domenica al Magi c’è l’Urbania allenata da mister Omiccioli, una delle candidate alla vittoria del campionato, ora al terzo posto in classifica con 13 punti (sette in più del Gabicce Gradara che è a quota 6), a due lunghezze dalla vetta, una rosa composta da giocatori esperti e vincenti tra cui bomber Pagliardini (cinque gol).

L’antipasto della sfida di andata c’è stato in Coppa Italia mercoledì ad Urbania nell’andata degli ottavi: è finita 1-1 in una partita che ha visto affrontarsi due formazioni giovani. Un risultato che lascia aperta la porta delle qualificazione ad entrambe le squadre.

“E’ stata una partita utile per mettere benzina nelle gambe di chi ha giocato meno e dare vetrina ai giovani che si sono ben comportati – sottolinea il ds Capobianco – la sfida del Magi avrà altro peso specifico soprattutto per noi che dobbiamo rialzare la testa dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Ci aspettavamo qualche difficoltà all’inizio visto che la squadra è tutta nuova, però dopo due mesi le attenuanti che pure sono presenti, come le defezioni improvvise alla vigilia del campionato di Morini e di Sottile e qualche infortunio, non sono più sufficienti. Occorre invertire il trend da subito”.

In che cosa deve cambiare il Gabicce Gradara?

“Mi aspetto una risposta forte soprattutto da parte dei giocatori più esperti, un atteggiamento diverso e per tutta la partita rispetto a quello che ha caratterizzato buona parte delle nostre partite sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, di personalità”.

Come affrontare l’Urbania che in trasferta ha fatto quattro punti in tre partite?

“Penso che il valore dell’avversario offra gli stimoli giusti per giocare una grande partita. Se stai lì rintanato per non prenderle, perdi di sicuro, bisogna avere la sfrontatezza di giocare a viso aperto e di buttare il cuore oltre l’ostacolo”.

Il Gabicce Gradara sta soffrendo le palle inattive…

“Le statistiche dicono questo, non ci resta che lavorare di più”.

Nelle file del Gabicce Gradara assenti Serafini, Gabrielli, Pataracchia; in dubbio Lorenzetti, rientra Gambini.