Calcio, il Gabicce Gradara cerca punti salvezza sul campo della Montemarcianese

Il ds Magi: "Se l’atteggiamento e l’intensità saranno quelle di domenica scorsa, tutto è possibile. Contro i Portuali una delle nostre migliori partite”.

Ultimi 180 minuti di gioco e destino ancora in bilico per il Gabicce Gradara, in questo momento fuori dai playout in virtù del migliore confronto diretto con il San Costanzo (32 punti).

Molto importante la sfida di sabato (ore 16) sul campo della Montemarcianese, quarta in classifica con 40 punti (23 punti in casa, 17 in trasferta), alla quale solo straordinario cammino di Lunano e Fano ha tolto la possibilità di giocarsi i playoff.

Gabriele Magi, direttore sportivo del Gabicce Gradara, la Montemarcianese in trasferta e la Pergolese in casa all’ultima giornata. Quanti punti sono necessari per evitare i playout?

"Sono calcoli impossibili da fare visto il numero di squadre coinvolte nella lotta salvezza e gli scontri diretti in calendario. Dobbiamo giocare solo su noi stessi, cercare di raccogliere il massimo contro la Montemarcianese sfruttando l’entusiasmo per la netta vittoria sui Portuali, la buona condizione fisica, il ritrovato spirito dopo un momento no. Poi, risultati alla mano, penseremo alla Pergolese. E’ chiaro che il compito è molto complicato perché la rosa della Montemarcianese è di assoluta qualità, formata da giocatori esperti anche in categoria superiore come il bomber Pierandrei (12 gol), i centrocampisti Rossetti e Gregorini, il difensore Giovagnoli e Droghini. Deve consolidare il quarto posto e magari mettere le mani sul terzo, per cui ci aspettiamo un avversario tosto come del resto ha dimostrato di essere nella partita andata terminata 0-0. Una squadra di valore che vorrà congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico. Ma se l’atteggiamento e l’intensità del Gabicce Gradara saranno quelle di domenica scorsa, tutto è possibile. E’ stata quella una delle nostre migliori partite della stagione”.

Che cosa le è piaciuto in particolare?

“L’approccio alla partita, che sarà fondamentale a Montemarciano, e soprattutto la gestione della gara durante i 90 minuti. In fase difensiva non abbiamo subito reti, in fase offensiva siamo stati pericolosi, tre gol a parte. Ora dobbiamo ripeterci nelle prossime due gare, le più importanti della stagione”.