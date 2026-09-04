Calcio, il Gabicce Gradara ospita al debutto la matricola Osimo 2011

Domenica al Magi (15,30) la prima di campionato. Indisponibili Bergamini, Renzi e Cecchi. Mister Gaudenzi: 'Avversario temibile, in Coppa ha vinto fuori'

Comincia il campionato e per il Gabicce Gradara il debutto è tra le mura amiche dello stadio Magi domenica contro la matricola Osimo 2011, squadra che nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia ha vinto in trasferta per 2-1 in rimonta sulla forte Castelfrettese.

Nel Gabicce Gradara saranno ancora assenti gli attaccanti Renzi e Bergamini e il difensore Cecchi (squalificato).

“Affrontiamo una matricola, una squadra di valore, che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione con innesti di qualità, un bel mix di giovani ed esperti, con giocatori dal passato in categoria superiore e allenata dallo stesso tecnico, Manisera – spiega il mister Lazzaro Gaudenzi – . Sul piano dell’intesa e dell’affiatamento può avere un piccolo vantaggio, ma anche la mia squadra è in crescendo come hanno dimostrato le ultime uscite. Da quanto ne so l’Osimo è una squadra che gioca a viso aperto, con un tridente d’attacco, per cui sarà una sfida a viso aperto, avvincente”.

Il Gabicce Gradara ha vinto in Coppa Italia battendo in extremis su rigore il Villa San Martino per 2-1. Che significato date alla competizione?

“E’ una manifestazione che onoriamo al meglio, ci permette di far giocare chi viene meno utilizzato ed i nostri giovani valorosi, che serve per prendere minutaggio e trovare la condizione migliore sia fisica sia mentale”.

Soddisfatto della rosa a disposizione?

“Ci stiamo allenando bene, con impegno, i ragazzi giovani e più esperti hanno lo spirito giusto, tutti hanno la volontà di dimostrare il loro valore e questo è un aspetto fondamentale per diventare squadra e marcare di più la nostra identità di gioco. La rosa è stata molto rinnovata dalla stagione scorsa e occorre del tempo per trovare l’amalgama e l’affiatamento tra i reparti, ma direi che siamo a buon punto. La partita di domenica darà indicazioni più precise”.