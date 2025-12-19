Calcio, il Gabicce Gradara si fa il regalo di Natale: l'attaccante Davide Izzo

Per otto stagioni alla Fermignanese con doppia promozione Prima-Eccellenza. E' disponibile per domenica. Al Magi domenica prima di ritorno contro la Biagio

Girata la boa a 20 punti, il Gabicce Gradara vuole cominciare il girone di ritorno e chiudere l’anno solare con un successo per consolidare e se possibile migliorare la sua attuale posizione di classifica (sesto posto).

Sulla sua strada allo stadio Magi una Biagio Nazzaro in difficoltà (terzultimo posto con 15 punti, tre punti nelle ultime cinque partite), passata recentemente nelle mani di un mister esperto come Gabriele Morganti.

“Sarà una partita molto ostica perché la Biagio, una squadra di categoria, è in difficoltà e cerca in tutte le maniere di rialzarsi, anche attraverso la variante tattica legata allo schieramento – spiega il tecnico del Gabicce Gradara Simone Lilli – ma viene da un bel pareggio sul campo del San Costanzo ed in trasferta si fa valere visto che ha ottenuto 10 dei suoi 15 punti. In più, per quanto ci riguarda, alle assenze di Costa, Morini e Bergamini si aggiungono quelle di Grandicelli e probabilmente di Filippo Magi e Finotti, entrambi alle prese con il virus influenzale. Siamo in emergenza, ma fortemente motivati come sempre”.

La sua squadra è in salute con quattro risultati utili di fila. Soddisfatto del girone di andata?

“Certamente, avrei messo la firma alla vigilia della stagione. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, la rosa è giovane tanto che ogni partita schiero quattro under finendola anche con sei. Siamo al sesto posto in classifica ed in finale di Coppa Marche e nell’ultimo mese abbiamo trovato una certa continuità di prestazioni e di risultati”.

Cosa chiede al girone di ritorno?

“La seconda parte del campionato è sempre più difficile, da un lato perché il mercato può cambiare il volto delle squadre, dall’altro perché i punti pesano di più, le partite man mano che il calendario avanza sono sempre più importanti e delicate. Dunque, il Gabicce Gradara per confermarsi deve alzare l’asticella del suo rendimento, non tirare mai il freno ma anzi andare sempre al massimo dei giri: lo impone la nostra natura di squadra. E’ la nostra forza”.

Nell’ultima partita di Pergola avete giocato gli ultimi 38 minuti in superiorità numerica. C’è rammarico per non aver fatto bottino pieno considerato che avete anche sbagliato un rigore?

“Io guardo il bicchiere mezzo pieno perché è anche vero che avremmo potuto perdere pur con l’uomo in più. Il risultato è giusto. La cosa buona è che abbiamo saputo soffrire e per la seconda volta non abbiamo subito reti”.

MERCATO Intanto la società comunica di aver tesserato l’attaccante Davide Izzo (classe 1995), bandiera della Fermignanese (otto campionati ed in precedenza al Santa Cecilia in Prima e Fermignano in Seconda) con la quale è salito dalla Prima categoria all’Eccellenza. Un giocatore che allunga la rosa e porta esperienza e qualità. Per caratteristiche tecniche Izzo opera da seconda punta o alle spalle dell’attaccante centrale. Izzo ha sostenuto giovedì sera il primo allenamento con la nuova squadra e domenica sarà disponibile per la sfida al Magi contro la Biagio Nazzaro.