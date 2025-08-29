Calcio, Iò Misano compra ancora: Alessandro Rossi e Politi

Lordkipanidze dal Ravenna al Piacenza in prestito; l'attaccante Di Novella dalla Sammaurese al Castenaso; il difensore Diedhiou al Gambettola

Mecato definitivamente chiuso per il Piacenza che piazza il colpo David Lordkipanidze, talentuoso centrocampista classe 2001 che arriva in prestito dal Ravenna e nel tardo pomeriggio mette le mani anche sul giovane classe 2005 Federico Arba, terzino destro in uscita dalla Primavera del Cagliari.

Il Medicina annuncia Alfredo Durruthy Suarez. Centrocampista offensivo classe 2005, Suarez rientra in Italia dopo l’esperienza, nella seconda parte della scorsa stagione, al CD Llosetense (campionato spagnolo). Nel giro della Nazionale cubana, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Maiorca, mentre le sue esperienze italiane sono con le maglie di Cesena (settore giovanile) e Imolese (Serie D).

Altro arrivo è quello di Simon Valente, attaccante classe 2006, Valente cresce tra i settori giovanili di Bologna e Imolese (Under 15). Si trasferisce, nell’estate del 2022, al Corticella dove gioca nell’Under 17 per poi passare alla Juniores del Mezzolara. Simon, che ha già debuttato nella gara di Coppa Italia contro il Mezzolara, arriva a Medicina dopo aver disputato lo scorso campionato nella Juniores nazionale del Progresso.

Il Caastenaso punta su un calciatore romagnolo. Si tratta di Michele Di Novella, punta classe 2006. Inizia il suo percorso sportivo nel settore giovanile della Savignanese, per poi proseguire nelle categorie Under 16 e Under 17 della Sammaurese approdando fino alla prima squadra con cui si è cimentato per ben tre stagioni in Serie D.

Altre tre pedine per il Mezzolara: Papa Mohamed Seck centrocampista classe 1994; Giuliano Lo Porto difensore centrale classe 2003; Edoardo Bernardi punta esterna classe 2007 di ottima prospettiva, ex giovanili Rimini Calcio.

L’Acd Gambettola ha tesserato Diedhiou Herve, difensore classe 1994. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, nelle scorse stagioni ha vestito le maglie di Pennarossa, Verucchio, Murata, Fidenza, Paganese.



Il Misano riabbraccia Simone Politi, difensore classe 1991, che torna a vestire la maglia biancoceleste dopo l’esperienza già vissuta tra il 2018 e il 2020.

Reduce dalla scorsa stagione alla Savignanese in Promozione, Politi porta con sé una lunga esperienza in categoria e potrà garantire solidità e personalità a un gruppo giovane e in continua crescita.

Al Misano approda anche il 35 anne (classe 1989) centrocampista Alessandro Rossi, ex Cattolica. Ha più di 330 partite ufficiali nei campionati di Serie D ed Eccellenza. Dopo due stagioni col Voghera e il Cuneo in serie D, Rossi ha militato nella Vis Pesaro in Eccellenza (10 reti nella stagione 2009-2010) per poi passare a Montegranaro, Città di Castello, Vismara (Eccellenza) poi dopo una parentesi all’Atletico Gallo è ritornato alla Vis Pesaro contribuendo alla salita dalla Serie D alla C. Nell'ultima stagione era all'Acqualagna.



