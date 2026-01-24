Calcio: il Misano a Civitella. Il play Rossi: 'Occhio, ci vuole l'atteggiamento giusto'

Classe 1989, ha vinto solo un campionato con la Vis Pesaro dalla D alla C. "Spero con il Misano di arricchire la mia bacheca"

Alessandro Rossi, classe 1989, è il play del Misano. E’ uno dei giocatori del club con maggiore esperienza. Ha centrato una promozione dalla D alla C con la Vis Pesaro, sempre con la Vis, ma in un altro periodo, ha vinto i i playoff di serie D e quelli di Eccellenza perdendoli, invece, con Jesina (Eccellenza) e Cattolica (Promozione).

“Ho una lunga carriera alle spalle e spero di giocare ancora a lungo finché la condizione fisica mi assisterà, ma ho vinto solo un campionato. Spero con il Misano di arricchire la mia bacheca” spiega sorridendo l’esperto giocatore di Pesaro che a livello giovanile vanta con la maglia della Juventus uno scudetto Allievi Nazionali ed una finale persa con la Berretti quando il centrocampista giocava più avanzato, con il numero dieci (“L’esperienza alla Juve unitamente a quelle con la Vis Pesaro è stata la più importante della carriera”).

Rossi, dopo lo scivolone di Riccione vi siete ripresi alla grande con due vittorie di fila...

“A Riccione abbiamo peccato sotto il profilo dell’atteggiamento, del furore agonistico. Dopo il necessario esame di coscienza l’abbiamo ritrovato contro Classe e Novafeltria. Abbiamo avuto più voglia di vincere, più fame: abbiamo raccolto sei punti”.

Misano leader a +1. Nel prossimo turno trasferta a Civitella per voi, Savignanese e Bakia alle prese con gli scontri diretti in trasferta a Novafeltria e Riccione. Potreste allungare...

“Gli scontri diretti li avremo tutti, quindi bisogna pensare solo ad una partita alla volta e dare il massimo: ci sarà da lottare fino alla fine, del resto 20 anni di calcio mi hanno insegnato che non bisogna mai pensare che ci sia qualcosa di facile e la trasferta di Civitella non lo è di certo: il Civitella in casa ha fatto 12 dei suoi 22 punti e lì deve costruire la sua salvezza, il suo campo è infido per cui massima attenzione”.

Come si trova con la filosofia di gioco di mister Muratori?

“Il Misano cerca di sfruttare al meglio la pressione della squadra avversaria e sfruttare gli spazi che si aprono. Io mi trovo molto bene perché si addice in maniera ottimale alle mie caratteristiche: da un lato occorre tecnica per giocare negli spazi stretti, dall’altro capacità di capire come si può sviluppare l’azione”.

Il Misano ha subito 22 gol, molti per una leader. E’ questo l’aspetto su cui più dovete insistere nel lavoro?

“Tredici li abbiamo subiti in tre partite, è un riflesso mentale più che di ordine tecnico. A Riccione, per esempio, la cinquina è nata su azioni in cui ci siamo fatti sorprendere su lanci lunghi sbagliando la scelta o perdendo un duello. Per vincere il campionato sotto questo aspetto dobbiamo fare meglio. Sono convinto che miglioreremo, anche i ragazzi più giovani sono motivati e bravi, disciplinati. Abbiamo un bel gruppo, che pensa positivo. Dipende solo da noi”.

L’avversario più pericoloso?

“Lo sono tutte le squadre alle nostre spalle, quella che mi ha impressionato di più è comunque il Bakia, molto propositiva, sempre alla ricerca del gioco e adesso più pericolosa in attacco con l’arrivo di Sorrentino”.

Rossi, ha vissuto molte stagioni nelle Marche, un paio in Romagna. Che differenza riscontra?

“Nelle Marche l’aspetto agonistico è più forte ed inoltre c’è qualche giocatore in più con un passato di un certo livello. Ma la forbice si è ristretta”.

Il dopo calcio di Rossi sarà nell’attività commerciale di famiglia oppure ancora in questo mondo?

“Mi piacerebbe intraprendere il mestiere di allenatore di prima squadra magari passando dalla gavetta come secondo. Ho il patentino Uefa C, presto prenderò quello Uefa B. Ma non escludo di dedicarmi all’attività di famiglia, magari affiancandola a quella di mister”.