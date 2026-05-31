Calcio, il Misano corteggia mister Massimo Scardovi

Guiducci Incontro positivo con il presidente Manzi. Riccione: Gurini promosso dalla U16 alla prima squadra

L’accordo tra Federcalcio sammarinese e Tropical Coriano è cosa fatta: il direttore sportivo sarà annunciato a breve e - assicura il presidente Tiziano Marzi nel pomeriggio di sabato - sarà Matteo Guiducci della Virtus. Il tecnico? "Sarà scelto nei prossimi giorni dalla società" assicura Marzi. Uno dei papabili è Roberto Di Maio al timone dell'Academy San Marino, scelta che la FSGC vedrebbe di buon grado, ma in lizza ci sono altri nomi. Non si dispera che Massimo Scardovi, molto stimato dal presidente Marzi ma anche dalla FSGC, possa tornare sui suoi passi, ma l'ipotesi è assai improbabile. La società farà domanda di ripescaggio in serie D.

Al Santarcangelo mister Luca Fregnani è stato liberato: una squadra incentrata sui giovani sarà affidata ad un altro tecnico. Confermato il centrale Luca Zaghini.

PROMOZIONE

Dopo le batoste degli ultimi due anni con la promozione sfumata in extremis, il Misano intende recitare ancora un ruolo da protagonista allestendo una squadra competitiva. Si parte dal mister. Il presidente Marco Manzi ha incontrato venerdì Massimo Scardovi, il tecnico del Tropical Coriano, il quale ha un paio di contatti di club di Eccellenza. Le due parti si sono, per così dire, annusate. Il numero uno del club sabato ha incontrato il vice di Beppe Magi al Montecchio, Filippo Vergoni, ex allenatore di Torconca e Gabicce Gradara.

In agenda altri incontri, primo tra tutti quello con l’esperto Mirco Omiccioli, classe 1967, promosso in Eccellenza con il Fano, una lunga carriera nella Marche tra serie D, Eccellenza e promozione (oltre a Fano, Jesina, Urbania, Porto Sant'Elpidio, Castelfidardo, Recanatese, Fossombrone).

Altro nome sul taccuino del presidente è quello di Luca Fregnani. Il portiere Riccardo Orsini andrà al Lunano in quota under, potrebbe seguirlo il centrocampista russo Vsevolod Kolpachkov, che però ha offerte anche in serie D.

Riconfermati Simoncelli e Valeriani. In arrivo tre giocatori dall’Eccellenza: un portiere, un centrocampista ed un attaccante (il primo da un club del Trentino, gli altri due di squadre del sud).

In agenda altri incontri, primo tra tutti quello con l’esperto Mirco Omiccioli, classe 1967, promosso in Eccellenza con il Fano, una lunga carriera nella Marche tra serie D, Eccellenza e promozione (oltre a Fano, Jesina, Urbania, Porto Sant'Elpidio, Castelfidardo, Recanatese, Fossombrone).

Altro nome sul taccuino del presidente è quello di Luca Fregnani. Il portiere Riccardo Orsini andrà al Lunano in quota under, potrebbe seguirlo il centrocampista russo Vsevolod Kolpachkov, che però ha offerte anche in serie D.

Il Bakia tessera l’attaccante Nicolò Masciullo (classe 2005) otto gol nella scorsa stagione ed il centrocampista Kevin Zoffoli (classe 1994), entrambi del Cervia. Dal Santarcangelo arrivano anchenche il difensore centrale 2003 Francesco Rocchi ed il centrocampista 2005 Gian Maria Bianchi.

Il Riccione farà una squadra giovane e sarà allenata probabilmente dal tecnico della Under 16 Danilo Gurini.

Al Bellaria il nuovo allenatore è Samuele Buda (playoff con la Libertas). Il ds Vitiello era ad un passo dall’attaccante Erik Lorenzini, ma adesso si è inserita la Sammaurese guidata da mister Michele Benedetti, il suo tecnico al Bakia. Hanno rinnovato, intanto, Luca Righini, Alessandro Facondini e Thomas Zamagni .

Al Civitella conferma anche per il portiere classe 1987 Marco Ballestri.

Alla Sampierana Oberdan Melini sarà ancora il presidente del club dopo la scadenza del mandato quinquennale. Lo ha nominato all'unanimità il consiglio direttivo nella gionata di venerdì. Per quanto riguarda il tecnico, si stanno valutando alcuni profili. "Allestiremo una squadra competitiva per lottare assieme alle altre per il ritorno in Eccellenza" dichiara il presidente Melini.

PRIMA CATEGORIA

Il San Bartolo libera il portiere Thomas Gallo, che ha sempre dimostrato professionalità, disponibilità e presenza costante all’interno del gruppo: andrà a giocare in un altro club perché tra i pali è in arrivo un portiere da categorie superiori. Il vice allenatore Mauro Magi lascia il club per allenare il Superga. Il San Bartolo lo ringrazia per la passata stagione e la grande professionalità che ha dimostrato. Confermati Melloni, Lavanna, Marcolini e Silvagni.

Al Torconca il nuovo mister, peraltro non ancora annunciato, sarà Raffaele Di Nunzio, fresco di promozione con il Cattolica, il centrocampista Matteo Stanco il primo acquisto. Obiettivo cercare la promozione sfuggita negli ultimi due anni.

Altro colpo in attacco del Cattolica: Jacopo Peri, classe 2006, dal Faro Gaggio Montano (9 gol in 16 partite).

Jacopo Peri (Cattolica)

CAMPIONATO SAMMARINESE

L’attaccante Sami Abouzziane, classe 2001, nelle due ultime stagioni al Fiorentino ha firmato per il Pennarossa che ingaggia anche i fratelli Evaristi, Marco (classe 2000) e Luca (2006).

Continuano i movimenti della Cosmos: il direttore sportivo Filippo Cipriani, molto attivo, sta per definire con il difensore sammarinese Giacomo Matteoni, classe 2002, in uscita dal Riccione, ex Pietracuta. Per lui è si tratta di un ritorno nel campionato sammarinese. Arriverà anche Lorenzo Braschi del Tre Fiori, classe 1994, centrocampista centrale che all’occorrenza è pronto a ricoprire molti altri ruoli, esperto (ex Sampierana, Sant’Ermete, Cervia, Tropical Coriano, Bellaria). In canna c’è anche il jolly Carlo Scognamiglio, ex Stella e Torconca.

Alla Libertas si alzano le quotazioni di Achille Fabbri come mister. Francesco Monaco, in uscita dalle giovanili del Cattolica, è il nuovo mister del Fiorentino.