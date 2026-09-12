Calcio, il Misano debutta a Diegaro. Manzi: 'Sarà importante la continuità'

Il presidente: "La rosa è più profonda e di maggiore qualità. Sarà un Misano offensivo ma anche più pratico. La fase cruciale a primavera"

Presidente Marco Manzi, comincia il campionato con la ostica trasferta di Diegaro. A che punto è il Misano?



“Gli auspici sono buoni. Abbiamo superato il primo turno di Coppa Italia sbancando Riccione, uno stadio che non ci ha mai portato fortuna. Nel prossimo turno il 7 ottobre affronteremo il Bellaria. Una vittoria importante, di autorità per 4-0. Avevamo degli assenti, chi è sceso in campo ha fatto bene, Simoncelli, Pecci e Torsani sono partiti dalla panchina. Avanti così”.



Ora il Diegaro, debutto in trasferta.



“Un’altra squadra che abbiamo sofferto nelle due ultime stagioni tanto da non averla mai battuta. Nelle quattro, cinque candidate alla vittoria del campionato c’è anche il Diegaro, per cui sarà un test probante per le nostre ambizioni. Avremo degli assenti: Valeriani, Politi, i giovani Ballotta, Castro, Fraternali e Protti, quest’ultimo attaccante sammarinese 2007 in odore di convocazione con la Nazionale. Per il nostro club i giovani sono una risorsa importante”.



In che cosa deve migliorare il Misano?



“Trovare la condizione migliore che alla vigilia della stagione ovviamente non è al top, la brillantezza nelle giocate, c’è da affinare l’affiatamento tra i reparti, far sì che in breve tempo Pecci e Torsani, reduci da infortuni importanti, siano al cento per cento. Le sensazioni sono positive, mister Zagnoli dal 3 agosto sta svolgendo col gruppo un lavoro significativo.

Come cambia il suo Misano da quello della stagione passata?



“La rosa è più profonda e di maggiore qualità; Vagnarelli, Voltasio, Camara sono giocatori forti, in più i giovani come Castro e Gudenzoni hanno un anno in più di esperienza. Sarà un Misano offensivo ma anche più pratico. La cosa importante sarà subire meno gol possibile, i campionati si vincono con le difese di ferro e noi abbiamo davanti le qualità e le soluzioni per fare male in qualsiasi momento”.



Cosa le insegna l’esperienza dello scorso campionato?



“Ho imparato tanto nella, gli errori servono a questo. Il passato non macina più, guardo avanti con ottimismo. Sarà fondamentale la continuità di risultati che ci è mancata nella fase finale delle due ultime stagioni: nella prima abbiamo perso il campionato per quattro punti e nella seconda abbiamo collezionato otto sconfitte. Troppe. La fase cruciale sarà in primavera. In quella fase non dovremo sbagliare”.



A livello societario ci sono novità?



“A fine mese rinnoverò l’accordo con SGR, importante azienda del territorio, e ad ottobre entrerà nella nostra famiglia come sponsor un altro imprenditore non legato al territorio, ma che conosce la realtà alla quale si sta affezionando. Entro dicembre spero che l’impianto di illuminazione del Santamonica sia sistemato visto sono stati stanziati i soldi mentre ho l’accordo con Misano Sport Eventi per l’utilizzo dei campi lato mare in cui si svolge l’attività giovanile”.