Calcio, il Misano tessera il difensore Diego Madonna, scuola Rimini Calcio

Classe 2005, nella scorsa stagione ha militato in serie D nel Castelfidardo. Sabato la capolista in anticipo a Riccione (ore 15)

Il Misano comunica di aver tesserato il difensore classe 2005 Diego Madonna. Riminese, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Rimini Calcio arrivando fino alla Primavera in cui ha militato per due stagioni. Quindi lo United Riccione (serie D) e da gennaio il Castelfidardo sempre in quarta serie (20 presenze). In questo campionato la breve esperienza al Santarcangelo ed ora il Misano.

“Sono contento di questa opportunità, mi rimetto in gioco in Promozione dopo una serie di problemi e di scelte sbagliate che mi sono messo alle spalle, in una squadra di vertice, in cui ritrovo dei compagni di squadra al Rimini come Di Pollina, Alvisi e Conti – le prime parole del difensore – ed il mister Oscar Muratori che mi ha allenato in Under 17 in biancorosso, con il quale mi sono trovato bene che ha mi ha incoraggiato nella mia scelta. Le premesse per fare bene ci sono tutte, ora sta a me ritagliarmi spazio e farmi valere in campo. Spero di portare un mattone importante e insieme ai miei nuovi compagni di arrivare alla promozione in Eccellenza. Mi alleno da qualche giorno con la squadra con il Misano, per sabato contro il Riccione sarò a disposizione”.

Le sue caratteristiche tecniche?

“Sono alto 1,88 e dunque il gioco aereo è uno dei miei punti di forza. Nei primi anni delle giovanili ero un centrocampista, dunque mi piace impostare l’azione dalle retrovie: mi ritengo un difensore tecnico, con buona visione di gioco, ma quando c’è da fare le sportellate non mi tiro indietro. Il destro è il mio piede preferito”.

In che cosa deve migliorare?

"Devo fare un salto di qualità sotto il profilo mentale, essere più cattivo e determinato, grintoso, prendere più confidenza con le giocate ‘sporche’ per fare meglio risaltare le miei qualità tecniche”.

Il suo modello di campione nel suo ruolo?

“Senz’altro Bonucci per le sue qualità tecniche e soprattutto temperamentali”.

Il sogno di Madonna?

“Frequento l’Università, facoltà di psicologia, ma il mio sogno è fare il calciatore professionista, arrivare il più in alto possibile, magari in serie C”.

Sabato Diego Madonna sarà disponibile per l'anticipo contro il Riccione (ore 15) al Comunale Nicoletti della Perla Verde

