Calcio, il Misano vuole rilanciare il settore giovanile. Ritorna Ivano Bonetti: guiderà la Juniores

La nuova proprietà ha investito sulla prima squadra ma il suo focus è anche su Attività Agonistica e di Base: è dalla fondamenta che si sviluppano le ambizioni di un club

Il nuovo corso del Misano Calcio, rappresentato da Marco Manzi e Giorgio Bonardi, che hanno assunto da inizio luglio il timone del club, si fonda sul rilancio del settore giovanile. Ingenti gli investimenti sulla prima squadra con acquisti di valore nel tentativo di conquistare la promozione in Eccellenza, ma focus anche su Attività Agonistica e di Base perché è dalla fondamenta che si sviluppano le ambizioni di un club.

“I tesserati sono ora 150, provenienti dall’area di Riccione, Misano e Valconca; l’obiettivo è di ritornare ai numeri di qualche anno fa puntando su professionalità ed esperienza dei tecnici e collaboratori maturate anche in club professionistici” assicura il responsabile del settore giovanile Giorgio Bonardi.

ATTIVITA’ AGONISTICA

Le squadre iscritte sono tre: la Juniores Elite (Under 19), che partecipa al campionato regionale, dopo le dimissioni di Giuseppe Vinciguerra sarà prossimamente guidata da Ivano Bonetti, la stagione scorsa tecnico della formazione 2014; con mister Ivano ritorna nei ranghi anche Nicola Bonetti, classe 2007.

La formazione Under 17 (Allievi) partecipa anch’essa al campionato regionale: è allenata da Daniele Baldi, figura nota nel panorama calcistico riminese; infine la Under 15 iscritta al campionato provinciale allenata da Massimiliano Pratelli e Roberto Pancrazi.

ATTIVITA’ DI BASE

Nell’Attività di base i gruppi 2013 e 2015 sono gestiti da Omar Zanotti in collaborazione con Marco Villanova, il recente acquisto del club, da giovane giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. I 2014 sono in carico a Daniele Simoncelli, che già alla Correggese si è misurato nei panni di istruttore giovanile. La sua esperienza (è cresciuto a livello giovanile del Brescia) è un valore aggiunto.

Infine i 2016 sono allenati da Gaetano Dradi, già giocatore professionista ed in passato nei quadri del settore giovanile del club.

LA FESTA DI NATALE Giovedì 18 dicembre in occasione dello scambio degli auguri natalizi alla presenza del sindaco Fabrizio Piccioni sarà presentata la maglia celebrativa per i 50 anni del club che cade nel 2026. In quella serata sarà premiato Mario Ubaldini, già dirigente, socio e ora appassionato tifoso del Misano, da sempre vicino come del resto tutta la sua famiglia alla società.

