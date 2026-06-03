Calcio, il nuovo mister del Misano è Zagnoli. Giorgi verso il Reno

Per il tecnico è un ritorno. Il difensore del Pietracuta Francesco Fabbri ad un passo dalla Savignanese, ritorna invece Filippo Fabbri. Il portiere Leardini al Victoria

Al Pietracuta si separano le strade tra il club e mister Massimo Zanini.

“Si chiude il mio percorso con questa società. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di lavorare con professionalità e autonomia, mettendo sempre al primo posto il bene della squadra – dice Zanini - . Insieme abbiamo raggiunto un obiettivo che, al mio arrivo, molti consideravano difficilmente realizzabile: mantenere la categoria e restituire serenità a un ambiente e a un gruppo di ragazzi che meritavano un destino diverso. A loro va il mio grazie più grande. Ai ragazzi che non hanno mai smesso di crederci, anche quando in pochi lo facevano. Le strade si dividono, a volte per scelta, a volte per altre ragioni. Non sempre è un addio: spesso è solo un arrivederci".

Al suo posto possibile il ritorno di Luca Fregnani.

Il terzino Federico Fabbri si sta per accasare alla Savignanese. Molto vicino, invece, il ritorno del centrocampista Filippo Fabbri, quest’anno al Tre Penne.

PROMOZIONE

Come anticipato da Altarimini.it, il Misano ricomincia da Thomas Zagnoli. “Quella di Zagnoli rappresenta una scelta fortemente voluta dalla società, maturata non solo alla luce delle qualità tecniche e professionali che l’allenatore ha già saputo dimostrare nelle sue precedenti esperienze in biancazzurro, ma anche per il profondo rapporto umano e la grande sintonia che negli anni si sono consolidati con il Presidente Marco Manzi ed il direttore generale Giorgio Bonardi..

“Il ritorno di Thomas Zagnoli segna l’inizio di un nuovo percorso all’insegna dell’entusiasmo e delle ambizioni rinnovate. La società è infatti al lavoro per costruire una squadra competitiva e all’altezza degli obiettivi prefissati, con la volontà di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato – recita il comunicato della società - A Thomas va il più sincero ringraziamento per aver accettato la proposta del Misano e per essersi rimesso in gioco con i nostri colori. A lui un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, con la certezza che saprà mettere a disposizione della squadra competenza, passione e valori umani, contribuendo alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi societari”.

Il tecnico Mirco Giorgi, ex Diegaro, è ad un passo dalla firma con il Reno.

Il centrocampista del Riccione Nicholas Diop è molto corteggiato: su di lui club del campionato sammarinese e in Prima categoria Cattolica e Victoria.

L’attaccante Erik Lorenzini in uscita dal Bakia ha firmato per il Bellaria.

Il centrocampista ex Misano, Tropical Coriano e Pietracuta Francesco Fabbri ha firmato per il Gabicce Gradara. Ritrova il suo compagno di squadra al Tropical Coriano Matteo Serafini.

L'attaccante Manuel Tombetti (otto gol con il Granata) sta per firmare con il Bakia.

PRIMA CATEGORIA

Al Verucchio si è dimesso per problemi personali il tecnico Alessandro Fabbri. Nella caccia al sostituto la scelta del club è ricaduta su Denis Morolli per sette stagioni sulla panchina del Bellariva. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.

Il Victoria annuncia il portieer Nicholas Leardini, classe 1996, in questa stagione al sant'Ermete: in precedenza ha vinto il campionato di Eccellenza con il Tropical Coriano e con il Riccione in Promozione attraverso i playoff.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il centrocampista ex Victoria e Stella Ilvi Rushani, classe 2004, è un giocatore del San Giovanni. Al Murata, dopo il dietrofront di Alessandro Mastronicola, potrebbe essere l’ex Bellaria Matteo D’Agostino il nuovo mister (lo ha chiamato anche il Sant’Ermete) chiamato anche dal Sant’Ermete. In lista anche Paolo Tarini, ex Fiorentino.