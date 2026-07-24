Calcio, il Rimini ad un passo da bomber Carmona. Medicina: Dalmonte

Il Tropical Coriano inserisce l'esperto difensore Antezza. Ponticelli e Volonghi restano alla Sammaurese: Colpo del Gambettola: in attacco Lombardi

Nessuna novità di mercato in casa Rimini Calcio se non che l'ingaggio di Lorenzo Carmona, il bomber della Fermana, è molto vicino alla conlusione. Per il centrocampo spunta il nome di Samuel Maltoni, classe 2004, 88 presenze in serie D tra Novaromentin, Sammaurese e Progresso. Per il resto trattative bloccate anche in attesa di conoscere l'esito dei ripescaggi. Intanto sabato al Bagno 26 presentazione della nuova società: sarà interessante capire il ruolo di Giorgio Grassi (socio? Semplice sponsor?)

Batte un colpo il Coriano. Ecco Stefano Antezza, difensore centrale classe 1996, nativo di Bari, capace di adattarsi anche nel ruolo di centrocampista. Vanta circa 90 presenze tra i professionisti.

Formatosi nei settori giovanili di Juventus e Spezia, ha maturato importanti esperienze in Serie C indossando le maglie di Como, Renate, Südtirol, Viterbese e Paganese. Nel corso della sua carriera ha poi proseguito il proprio cammino in Serie D, giocando con Trapani, Fano, Notaresco, Termoli, Sangiovannese e Fezzano, prima dell’ultima esperienza con il Lanciano.

In rosa anche Leone Arlotti e Simone Tamagnini. Entrambi classe 2008 e sammarinesi di nascita, arrivano a Coriano dopo due differenti percorsi calcistici. Arlotti, esterno offensivo e trequartista, proviene dalla Primavera del Ravenna ed è cresciuto nel settore giovanile del Rimini Calcio. Tamagnini, invece, è una seconda punta proveniente dalla San Marino Academy.

Il Medicina ha trovato l’accordo con Nicolò Dalmonte, centrocampista classe 2004. E' cresciuto tra i settori giovanili di Bologna e Imolese vincendo in quest’ultimo il playoff del campionato di Primavera 3. Nell’estate del 2022 arriva la chiamata del Mezzolara, in Serie D, dove resta per una stagione, prima del ritorno a Imola e dell’esperienza con la maglia del Progresso, in entrambi i casi sempre in quarta serie. Arriva a Medicina dopo due stagioni nuovamente a Mezzolara dove, al termine dell’ultimo campionato, ha vinto il girone B di Eccellenza.

Alla Sammaurese ha deciso di rimanere Giulio Ponticelli. Terzino destro moderno, capace di unire corsa, qualità e grande intensità. Un giocatore prezioso, sempre pronto a spingere sulla fascia e a mettere il proprio dinamismo al servizio della squadra. Conferma pure per il giovane centrocampista ex Rimini Calcio Leonardo Volonghi.

Kevin Argnani vestirà i colori del Cervia United nella stagione 2026 / 2027. Cresciuto nel settore giovanile del Forlì, Kevin è un esterno di centrocampo dinamico e duttile, capace di ricoprire più ruoli lungo tutta la fascia. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello del nostro progetto giovani, che punta a valorizzare ragazzi di prospettiva.

Il Gambettola mette a segno un altro acquisto: l’attaccante Tommaso Lombardi, classe 2000, in uscita dalla Virtus Acquaviva con cui ha militato nel Campionato Sammarinese e in Conference League. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena ha vestito le maglie di Spiv, Urbino, Domagnano, Savignanese.

Il Domagnano è felice di dare il benvenuto a Giacomo Valentini, difensore centrale che entra a far parte della rosa giallorossa per la nuova stagione. Cresciuto nel settore giovanile della San Marino Academy, Giacomo ha maturato esperienza in diversi contesti, vestendo le maglie di Cosmos, Juvenes/Dogana e Pietracuta, mettendo in mostra affidabilità e qualità nel reparto difensivo. Un percorso arricchito anche dalle esperienze con la Nazionale di San Marino, che testimoniano la crescita e la determinazione del nuovo innesto giallorosso.

Altro rinforzo è Giammaria Rigoni, difensore che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Libertas.

Arriva anche Leone Betti, difensore classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del San Marino Calcio, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita nella formazione Juniores Nazionale, maturando esperienza e confermando le proprie qualità difensive.

Due pedine per il Fiorentino: a centrocampo arriva Antonio Azzurro, in attacco Mattia Pintore. Nelle ultime due stagioni con il Pennarossa ha realizzato 13 reti in campionato, confermandosi un attaccante affidabile e continuo.