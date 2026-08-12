Calcio, il Rimini batte il Roncofreddo per 2-0

Reti di Carlini nel primo tempo su punizione edi Piazze nella ripresa. Numerose le occasioni per i biancorossi. Un tempo anche per De Angelis

Il Rimini torna a giocare in casa davanti a 800 spettatori e vince 2-0 grazie alle reti di Carlini (su punizione) e Piazze. Positiva la prestazione dei biancorossi in netta crescita nel secondo tempo.

La Cronaca

Al 13’, Cicarevic su punizione scalda le mani di Fabbri, ma la fase iniziale del primo tempo risulta abbastanza bloccata a causa della grande densità proposta dalle due squadre nelle zone centrali del campo.

Il Rimini si scuote poco dopo la mezz’ora. Conclusione di Bertani, che costringe Fabbri a mettere in corner. Dopo una combinazione in area, Carlini arriva al tiro, ma il portiere ospite risponde ancora presente. Al 3’ di recupero del primo tempo, i biancorossi la sbloccano grazie a una pennellata di Carlini, che si insacca sotto l’incrocio.

C’è spazio anche per un’altra emozione e arriva da calcio d’angolo. Carmona va in anticipo sul primo palo, ma a separarlo dal gol c’è ancora Fabbri.

La prima vera occasione per il Rimini nella ripresa (9') è sul piede di Piazze, che calcia fuori da buona posizione in area. Al 16’ i biancorossi raddoppiano proprio con l’uruguyano, bravo a ribadire in rete un assolo di Carmona, che aveva sbattuto sul portiere avversario. Al 24’, dopo un fraseggio al limite dell’area, è ancora il 9 spagnolo di Gadda a tu per tu con Girongu, ma l’estremo difensore ospite risponde ancora presente. Sulla ribattuta Piazze si vede la doppietta negata da un salvataggio sulla linea.

A ridosso degli ultimi 10’, il Rimini continua a flirtare con il 3-0. Prima Piazze spedisce di poco alto un tiro nato da una combinazione con Zannoni. Poi è lo stesso Zannoni ad accarezzare il 3-0, colpendo il palo da dentro l’area. La partita non ha più nulla da dire, nei minuti successivi. Altro test vincente per il Rimini.

IL TABELLINO

Rimini (4-3-2-1): Roberto (Pollini 1' st), Fabbri (Moricoli 1'st), Nava, (1' st Bellavista) Magnanini Maggioli (1' st Malavasi), Bertani (1' st Carnesecchi), De Angelis (1' st Pasquini), Nisi (Zannoni 1' st) Cicarevic (Prekaj 20' st), Carlini (1' st Piazze) Carmona (Ammora 25’ st) All: Gadda

Roncofreddo: Fabbri (1' st Girongu), Borgini (1ì' st Guiducci), Ventrucci (1' st Lessi), Scarponi, Tourè (1' st Guidi), Brigliadori, Brigliadori, Falzetta, Monti (39’ Kurti) Campana (1' st Bravaccini), Zavatta (1' st Bullini) All: Freschi