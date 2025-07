Calcio, il Santarcangelo all'attacco di Enrico Sabba

Il centrocampista, in uscita dal Lentigione, sta valutando più proposte tra cui quella dell'ambiziosa matricola. Divorzio consensuale tra il Misano e Traini

Due colpi per la Correggese.Raffaele Mantini, portiere classe 2007, tutta la trafila nel settore giovanile del Sassuolo fino ad arrivare nella stagione appena conclusa a disputare il campionato Under18 con la formazione neroverde ed essendo anche aggregato alla formazione Primavera.

Il secondo è il centrocampista Nicolò Ravaioli, classe 2005, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolofino alla formazione Primavera con cui nel campionato 2023/24 ha disputato oltre al campionato, il Torneo di Viareggio e la fase finale del Campionato Primavera 1.

Al termine della stagione il suo arrivo in categoria con la maglia della Sammaurese (25 presenze in campionato con 3 goal e 2 assist, 1 in Coppa Italia di Serie D 1 anche nella decisiva sfida di playout che i romagnoli hanno disputato e vinto contro il Corticella conquistando la salvezza.



ECCELLENZA

Il Santarcangelo cerca un colpo ad effetto: il centrocampistaEnrico Sabba, classe 1998, che ha scelro di non proseguire il suo percorso al Lentigione. Sabba sta valutando delle proposte tra cui quella dell'ambiziosa matricola, seppure in Eccellenza.

La Comacchiese ufficializza l'arrivo di Nicolò Montanari. Il centrocampista, classe 2003. Montanari è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Low Ponte, per poi approdare al vivaio del Ravenna FC, dove ha militato per tre stagioni. Dopo una breve parentesi a Rovigo, ha disputato l’ultima annata con la maglia del X Martiri nel campionato di Promozione. Si tratta di una mezz’ala tecnica e fisicamente strutturata, capace all’occorrenza di adattarsi anche come centrocampista centrale, aumentando così le soluzioni a disposizione dello staff tecnico.

Il Medicina Fossatone ha trovato l’accordo con Riccardo Nanetti.Difensore classe 2006, Nanetti cresce tra i settori giovanili di Imolese e Bologna. Nell’estate 2020 si trasferisce a Progresso dove completa la sua crescita fino a raggiungere la prima squadra trovando anche l’esordio, nell’ultima stagione, nel campionato di Serie D.

Il Massa Lombarda ha ufficializzato Fabio Succi,difensore classe 1997. Ha indossato le maglie del Classe, Savignanese, Alfonsine, Russi e Sanpaimola. Nell’ultima stagione in forza alla Reno S.Alberto.

Confermato il centrocampista 2004 Luca Faccani.





PROMOZIONE

Matteo Rakajè ufficialmente un nuovo attaccante del Cervia United. Classe 2006, Matteo è un profilo giovane e dotato di grande forza fisica: dopo le giovanili alla Vis Pesaro, ha giocato in Promozione con il Cervia 1920 ed in Eccellenza con il Futball Cava Ronco collezionando 19 presenze nella scorsa stagione. Un innesto di prospettiva e carattere per il reparto offensivo.

Arriva anche Kevin Zoffoli, centrocampista classe 1994. Giocatore d’esperienza e di grande forza fisica, Zoffoli è un jolly del centrocampo capace di ricoprire più ruoli con qualità, intelligenza tattica e spirito di sacrificio. Cresciuto tra le file di Ribelle, Ravenna, Del Duca e Savignanese, dopo una breve parentesi personale all'estero, ritroverà in panchina Mister "Momo" Montanari.

Il Civitella Calcio comunica di aver trovato l'accordo con l'esterno d'attacco classe 2006, Christian Tshomi,proveniente da una stagione al Cava Ronco. In passato ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino alla juniores al Forlì.



Di comune accordo si dividono le strade del Misano e dell’attaccante Michael Traini.



PRIMA

L’attaccante Francesco Rotondi,ex Stella e Asar, nella prossima stagione giocherà nel Real San Clemente che ha ufficializzato i suoi movimenti. Al posto di Raffaele Di Nunzio si siederà sulla panchina rossoblu mister Giancarlo Ambra, con trascorsi tra Asar e Academy Riccione.

Salutano la società i seguenti giocatori:Vanni Elia, Matteo Ubaldi, Nicolas Lazzari, Alberto Serafini, Michele Stellato, Manuele Di Renzo.

Andranno a rinforzare il blocco (confermato in gran parte) i seguenti giocatori: Edoardo Francolini (proveniente dalla Juniores del Misano), Matteo Masini (proveniente dal Fontanelle), Luca Eusebi (proveniente dall’Asar), Iannucci Pietro (proveniente dall’Academy Riccione). Il mercato si sta concludendo con gli ultimi innesti rivolti a completare già una rosa che lo scorso anno si era dimostrata all’altezza della categoria.

Due nuovi guardiani per la porta del San Bartolo: Thomas Gallo, classe 2003, dal Morciano Calcio, arriva con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra; Andrea Marfoglia, classe 2002 , reduce da una stagione al Villa Ceccolini in Seconda Categoria Marche.



CALCIO RSM

Matthias Bonetti è un giocatore del Domagnano. Attaccante, classe 2002, è alla sua prima esperienza a San Marino. Lo scorso anno ha giocato nel Morciano in Prima Categoria, chiudendo in doppia cifra.