Calcio, il Sant'Ermete affonda nel pantano di Bagno di Romagna (4-0)

Contesa chiusa già nel primo tempo chiuso sul 3-0. Doppietta di Balassini

Sconfitta pesante per il S. Ermete che incassa un pesante poker in trasferta dal Bagno di Romagna e ritorna subito sulla terra. Terra in tutti i sensi, anzi fango perché la partita andata in scena oggi è sembrata più un mix tra un incontro di mud wrestiling e beach soccer viste le pessime condizioni del campo. Qualche dubbio anche per l'arbitro Severino di Cesena che ha deciso assieme ai capitani Succi e Galli e alla fine la scelta è stata di giocarla anche se c'erano un po' di pareri generali contrastanti: il Bagno di Romagna ovviamente spingeva verso il sì, i verdi più verso il no. Al di là di tutto, non ci devono essere alibi sul verdetto finale anche se il passivo rimane esagerato.

La risaia non è proprio adatta alle caratteristiche del S. Ermete che parte subito malissimo e in due minuti la salita tra i monti diventa rapidissima. All'8' su calcio d'angolo Braccini lasciato completamente solo fa una sponda, la palla si ferma e diventa un assist perfetto per Galli che infila da pochissimi passi. Due minuti più tardi Leardini condizionato dal rimbalzo rallentato esce in ritardo e commette fallo in area: Silvani ringrazia e infila il 2-0.

I verdi provano a reagire ma oltre al risultato devono fare i conti con un campo pesantissimo e una sfortuna fuori dal comune. Dragovoja ha personalità ma purtroppo il suo sinistro non inquadra lo specchio. Più clamorose le occasioni di Fratta, che dopo lo slalom viene murato a porta vuota, e poco più tardi di Chiussi, che spara alto da ottima posizione. Molto più cinico il Bagno di Romagna invece che sfrutta un'altra frittata e con Balassini archivia la pratica sul finire di tempo.

Leardini lascia all'intervallo per problemi alla schiena (al 38' anche Ricci aveva alzato bandiera bianca, al suo posto Colombi) e Dolci prova il tutto per tutto con l'ingresso di un attaccante (Capi) per un difensore (Radu). Però non è aria, la buona volontà non viene premiata. I biancorossi chiudono ogni varco nel loro fortino e anche Balducci fa la sua parte quando vola a deviare in angolo la bordata di Chiussi. Ormai il copione è già segnato e il 4-0 finale di Balassini serve solo per le statistiche e la gioia dell'attaccante che festeggia la doppietta personale.

Il tabellino

Bagno di Romagna - S. Ermete 4-0

Bagno di Romagna: Balducci, Bianco (35' st Agrillo), Diversi, Bardi, Stoppa, Braccini, Moretti, Silvani (21' st Batani), Galli (25' st Fiaschetti), Venturi (17' st Locatelli)), Balassini (40' st Farini). A disp.: Cesario, Ambrogetti. All.: Ostolani.

S. Ermete: Leardini (1' st Morra), Fratta, Pasquinelli, Radu (1' st Capi), Ricci (38' pt Colombi), Succi, Dragovoja, Chiussi, Montebelli, Pironi (15' st Kirilov), Landi (23' st Pazzini). A disp.: Conti, Sacchini, Carlini, Boldrini. All.: Dolci.

Arbitro: Severino di Cesena.

Reti: 8' pt Galli, 10' pt Silvani (rig.), 43' pt, 11' st Balassini.

Ammoniti: Bianco, Diversi, Ricci, Fiaschetti.