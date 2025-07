Calcio, il T.Coriano sulle piste del difensore siciliano Cannino

Il centrale classe 2000 ha alle spalle stagioni in categoria anche con Acireale e Messina. Faenza: ritorna Bonavita. Fratta Terme: preso Ndiaye

Accordo vicino tra Sammaurese e l’attaccante Francesco Casolla (15 gol al Fossombrone, 10 lo scorso anno), classe 1992, già al Rimini e al Fano (13 reti). Lucatti-Casolla la coppia gol che si va delineando in casa giallorossa.

Attendibili voci di mercato danno il Tropical Coriano sulle piste del difensore Francesco Cannino, palermitano, 25 anni, lo scorso anno in serie D al CastrumFavara e prima al Castrovillari. Alto 186, ha esordito nel 2017 nel Castelbuono. Subito dopo il passaggio in serie D con 20 partite con la maglia del Messina e poi ben 78 gare da titolare in quattro campionati ad Acireale. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni.

ECCELLENZA

Il Faenza Calcio riabbraccia dopo sei anni il bomber Federico Bonavita, 35 anni, di Castrocaro, tipica prima punta che potrà offrire varie soluzioni al reparto offensivo biancoazzurro. Nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia del Sanpaimola dove si è segnalato come realizzatore: in due annate consecutive ha realizzato 23 e 17 gol, conquistando il primo e poi il secondo posto nella classifica marcatori. Ritrova compagni come Ruffilli già con lui a Castrocaro, Borini e Prati al Sanpa, oltre ai biancoazzurri Lanzoni, Franceschini, Missiroli.

La nuova Spal sarà allenata da Stefano Di Benedetto,classe 1979, giovanili Trapani, Palermo, Parma e sampdoria. Prima esperienza come allenatore di una prima squadra. Pescare giocatrori in serie d ed Eccellenza al vertice. Tra i primi possibili interpreti si fanno i nomi del centrocampista Mattia Cozzari (classe 1999, originario di Bentivoglio) ex United Riccione con un passaggio in C al Rimini.

Scartate le ipotesi di Traini e Camara (Montecchio), il Fratta Terme per completare il suo attacco punta su Khadimou Rassoul Ndiaye chiamato “Il Pampa” perchè ricorda Roberto Carlos Sosa, il centravanti argentino noto con questo soprannome, protagonista in passato nella rinascita del Napoli: in 4 stagioni, dalla C alla Serie A. Classe 2002, padre originario del Senegal e madre della Nigeria, Khadimou Rassoul Ndiaye ha la doppia cittadinanza, italiana e senegalese. E’ alto 1,96. Ha iniziato a giocare a calcio nella formazione “Pulcini” del Forlimpopoli per poi passare al Cesena e da qui al Forlì nelle squadre Allievi e Under 19 fino a debuttare in prima squadra in serie D. Poi in Eccellenza ha vestito le maglie del Cotignola e Del Duca Grama, prima di scendere in Promozione (allo Spiv ha messo a segno 15 gol). Nell’ultima stagione si è diviso tra Faenza e Gambettola.

Il Russi si rafforza con il centrocampista 2006 del Forlì Enrico Garavelli, nell’ultima stagione allo Spiv.

La FCR Forlì tessera il centrocampista centrale Tommaso Franchini. Arriva dal Gambettola, dove ha collezionato 43 presenze e due reti nelle ultime due stagioni, impreziosite dalla vittoria della Coppa Italia “Dorindo Sanguanini”.

Il portiere Alex Zannoni, classe 2005, farà parte del Solarolo Calcio.

PROMOZIONE

Nicola Maltoni, difensore classe 1999: porta sicurezza, esperienza e personalità al nostro reparto difensivo del Cervia. Cresciuto nel settore giovanile del Forlì, ha giocato e maturato esperienza in Eccellenza con la Futball Cava Ronco, Del Duca Grama e nell'ultima stagione in Promozione a Civitella.

Per l’attacco è ufficiale Daniele Melandri, classe 1988, quasi 450 presenze tra serie C e serie D, oltre 130 reti in carriera. Ha vestito le maglie prestigiose di Forlì, Parma, Fano, Matelica e Ravenna. Nelle due ultime stagioni ha giocato in Eccellenza con Portuense Etrusca e Russi.

Al San Pietro in Vincoli approda Matteo Montanari Gatti, esterno d’attacco classe 1997, ex Civitella.

PRIMA

Al San Bartolo ritorna Roberto Cevoli centrocampista 1994 che ‘ anno scorso ha vinto campionato di Seconda categoria con l’Accademia Marignanese e due anni fa era nella squadra del San Bartolo che ha vinto il campionato. Ha esperienza nel campionato sammarinese (Fiorentino) ed ha militato in Prima categoria con Mondaino e Marignanese.

CALCIO SAMMARINESE

Al Pennarossa è in arrivo l’esperto difensore Gabriele Varrella, ex Savignanese e Gabicce Gradara.

Il centrocampista Patrick Casadio, 89 presenze in serie D con Sammaurese e Forlì, è sulla strada del Tre Penne. L’attaccante ex La Fiorita Niang firmerà per la Virtus.