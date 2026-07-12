Calcio, il titano Tommaso Benvenuti alla Lucchese

Il terzino sinistro è della classe 2006. Al Civitella anche il terzino Dall'Ara. Pokerissimo di acquisti per il Bellariva, Boldrini al San Bartolo

La Lucchese infoltisce la batteria degli under col probabile arrivo del terzino sinistro,classe 2006, Tommaso Benvenuti, nazionale sammarinese.

Ha iniziato a giocare a calcio nella San Marino Academy, che ha lasciato nel 2020 per firmare con il Sassuolo. Nel 2023 è stato ceduto in prestito per una stagione al Victor San Marino ed il 13 agosto 2023 ha debuttato in Serie D nell'incontro pareggiato 1-1 contro il Fanfulla.Ha giocato nelle nazionali giovanili sammarinesi Under-16, Under-17, Under-19 ed Under-21.

Debutta poi con la nazionale maggiore sammarinese il 5 settembre 2024, subentrando nella partita valida per la prima giornata della Lega D di Nations League vinta per 1-0 con il Liechtenstein.

Il Massa Lombarda Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Riccardo Xhediku per la stagione calcistica 2026/2027. Nato nel 2008, Riccardo compie il salto nel calcio dei grandi dopo essersi messo in luce nel settore giovanile del Sanpaimola.

Inizia ufficialmente un nuovo capitolo al Sanpaimola: è Francesco Sintini il nuovo allenatore.

Nel Faenza imporiante innesto del centrocampista Giacomo Casadio, 23 anni, già capitano dello Spiv, giocatore duttile, dotato di buon tiro da fuori, dribbling e corsa.

L'Asd Civitella Calcio comunica di aver trovato l'accordo per la stagione 2026-27 con il terzino classe 2007 Mattia Dall'Ara. Mattia ha completato tutta la trafila del settore giovanile del Forlì fino ai campionati di Juniores nazionale nella stagione 2024-25 e Primavera 4 nella stagione 2025-26, sempre con la maglia del Forlì fc.

Il San Bartolo annuncia il centrocampista Francesco Boldrini, classe 1995. Dopo cinque stagioni nel campionato sammarinese con la Juvenes Dogana e San Giovanni, società nella quale ha ricoperto anche il ruolo di capitano, ha concluso l'ultima parte della scorsa stagione con la maglia del Sant'Ermete.

Il Bellariva comunica l'arrivo di Matteo Zani (2006, attaccante dalla Stella U19), Gabriele Frigerio (2006, centrocampista dal Morciano) e Giovanni Cesarini (2006, centrocampista dal Torconca), Lorenzo Castellani (2004, portiere, svincolato) e di Mattia Cavicchi (2006, difensore, dal San Lorenzo), a completamento del reparto difensivo.