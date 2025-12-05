Calcio, il valzer degli attaccanti: Nisi al Sant'Agostino, Noschese al Gambettola

Il primo (ex Tropical Coriano) ha rescisso con il Mezzolara, il secondo era svincolato. L'attaccante Rotondi si accasa al Superga

Doppio importante colpo del Sant’Agostino. Arriva l’attaccante Lorenzo Nisi, classe 1999, proveniente dal Mezzolara. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Tropical Coriano, con cui lo scorso anno ha conquistato la vittoria del nostro girone. Cresciuto nel settore giovanile del Forlì, Nisi vanta un percorso ricco di esperienze tra Eccellenza e Serie D, avendo indossato le maglie di Cervia, Corticella, Ribelle, Sammaurese, Del Duca, Cattolica, Medicina Fossatone e Russi.

L’altra pedina è Lorenzo Checchi, classe 91, difensore centrale di personalità ed esperienza. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Ostiamare, Alessandria, Forlì, Mantova, Imolese, Poggibonsi e Borgo Buggiano, totalizzando oltre 350 presenze tra Serie C e Serie D. Con queste due pedine il Sant’Agostino vuole recitare un ruolo importante in campionato.

Il Civitella si rinforza con Riccardo Signore, terzino classe 2005, da Fratta Terme, ex Faenza, Gambettola e Forli con qualche presenza in serie D.

Il terzino Gianluca Cecchi, classe 2007, passa dalla Savignanese al Roncofreddo.

Il Gambettola si rinforza in attacco con Michael Noschese, classe 1991, nell’ultima stagione alla Comacchiese, già compagno di squadra a Diegaro di bomber Longobardi.

L’attaccante Francesco Rotondi, classe 1989, svincolato dal Real San Clemente, è stato tesserato dal Superga.

I 2006 James Camiciottoli (punta) e Daniele Feliziani (centrocampista), a Rimini tra Primavera e prima squadra, sono richiesti fuori Romagna in serie D ed Eccellenza. L'attaccante Vittrio Satalino, 2006, 4 gol e 4 assist a Fossombrone tra campionato e Coppa, nel le mirno di club di serie d del nord e sud e una dell'eEccellenza Marche.

Chi si rivede. La Civitanovese Calcio (Eccellenza) ha affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Mauro Traini, ex Rimini.

Alberto Malo, classe 1995, si presenta così ai suoi nuovi tifosi del Tropical Coriano: “Ho voluto fortemente questa maglia ed in questo momento i miei sentimenti sono un mix di emozione, determinazione e motivazione nel tornare a disputare un campionato prestigioso come la Serie D. È bastato davvero poco per trovare l’accordo e parlando con il direttore Terenzi e mister Scardovi, ho avvertito immediatamente la totale fiducia nei miei confronti. Ieri, al primo allenamento, il gruppo mi ha fatto un’ottima impressione, abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo. Si tratta di una sfida stimolante e darò il massimo per contribuire al successo della squadra, mettendomi a disposizione in ogni ruolo e in ogni momento necessario. Pronti via e subito la Pistoiese? Le emozioni sono fortissime: non vedo l’ora che arrivi domenica.”

Il Tropical Coriano saluta Francesco Scarponi dopo la rescissione consensuale del contratto. “La decisione è stata condivisa in un clima costruttivo e rispettoso, con la piena consapevolezza del valore che Francesco ha portato alla nostra società durante queste tre stagioni e mezzo memorabili – scrive il club con una nota -. È davvero difficile trovare le parole giuste. Oggi non salutiamo soltanto un calciatore, ma un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella nostra storia. Il percorso di Francesco con la maglia dell'aquila indosso è stato un esempio di professionalità, dedizione e attaccamento ai nostri colori. Ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili, regalando emozioni che resteranno per sempre nel cuore dei nostri tifosi e di tutti noi: chi potrebbe dimenticare, ad esempio, il rigore segnato a Medicina a tempo, a dir poco, scaduto? Un momento che rimarrà scolpito nella memoria di tutti. Per sempre. Auguriamo il meglio per il futuro al nostro Scarpetta, certi che ovunque andrà porterà con sé la stessa passione e lo stesso spirito che lo hanno reso un protagonista della nostra storia”